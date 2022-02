LIVE: Kouamé brengt Anderlecht op voorsprong na blunder van Bossut

25' eerste helft, minuut 25. Kutesa mikt over. Een verre ingooi wordt door Seck verlengd tot bij Kutesa. Die haalt in één tijd uit, maar mikt de bal nipt over doel. . Kutesa mikt over Een verre ingooi wordt door Seck verlengd tot bij Kutesa. Die haalt in één tijd uit, maar mikt de bal nipt over doel.

24' eerste helft, minuut 24. Geldig doelpunt! Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ze zijn eruit in Tubeke. De goal telt en dus heeft Anderlecht zijn voorsprong te pakken.

23' eerste helft, minuut 23. Schitterend beeld. Murillo en Seck gaan zelf even naar de monitor kijken. Ref Boterberg kan er niet mee lachen en leest het duo even de levieten.

21' eerste helft, minuut 21. Verschaeren buitenspel? De VAR neemt uitgebreid de tijd. De vraag is of Verschaeren in buitenspelpositie stond. Hij stond in de baan van het schot en hinderde zo mogelijk De Bock.

20' Var. Was er sprake van buitenspel bij de goal van Kouamé? De VAR is de beelden aan het bekijken. eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Kouamé opent de score. Anderlecht komt verdiend op voorsprong na een blunder van Bossut. De doelman grijpt naast de bal op een hoekschop van Refaelov en zo kan Kouamé de bal in doel tikken.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Christian Kouamé van Anderlecht. 0, 1. goal Zulte Waregem Anderlecht 30' 0 1

17' eerste helft, minuut 17. Zirkzee straft balverlies niet af. Doumbia speelt achteraan de bal knullig kwijt aan Zirkzee. De spits gaat er meteen vandoor, maar tikt de bal dan net iets te ver en zo kan Humphreys alsnog ingrijpen.

17' Jubileum voor Verschaeren. De nog altijd maar 20-jarige Verschaeren is aan zijn 100e wedstrijd voor Anderlecht bezig. Hij maakte 3 jaar geleden zijn debuut voor paars-wit, in de wedstrijd tegen STVV op 25 november 2018. eerste helft, minuut 17.

14' eerste helft, minuut 14. Zirkzee draait zich weg van Derijck en haalt vanuit een scherpe hoek hard uit. Bossut kan het schot stuiten, maar moet wel een hoekschop toestaan. Die levert niks op.

13' eerste helft, minuut 13. Van Crombrugge voorkomt kans voor Gano. Wat Cullen kan, dan kan ik ook moet Cools denken. Met een knappe verre bal lanceert hij Gano. Van Crombrugge is evenwel bij de pinken en is net iets sneller op de bal.

9' Paal voorkomt de 0-1! Verschaeren heeft zijn start in deze wedstrijd niet gemist. Hij neemt een heerlijke dieptepass van Cullen bijzonder knap aan en besluit dan hard tegen de paal. Een fraaie actie die meer verdiende, Zulte Waregem ontsnapt. eerste helft, minuut 9.

7' eerste helft, minuut 7. Anderlecht trekt resoluut het laken naar zich toe. Voor Zulte Waregem is het verdedigen geblazen. Murillo waagt zijn kans met een schot, maar het is te slap om Bossut in de problemen te brengen.

5' eerste helft, minuut 5. Kouamé laat de 0-1 liggen. Kouamé vergeet de kroon te zetten op een heerlijke aanval. Zirkzee steekt de bal perfect door naar Verschaeren en die legt goed breed voor Kouamé, maar de Ivoriaan werkt iets te nonchalant af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Anderlecht brengt de wedstrijd op gang. Kan paars-wit voorlopig naast Club Brugge komen en weer wat afstand nemen van Gent?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Amper 3 thuiszeges voor Essevee. In 26 speeldagen kon Zulte Waregem nog maar 6 keer winnen, netjes verdeeld in 3 thuiszeges en 3 uitzeges. Essevee incasseerde dit seizoen ook al 54 goals en is daarmee samen met rode lantaarn Beerschot de slechtste leerling in de 1A-klas. Ter vergelijking: bij Anderlecht staat de teller op 31 tegengoals. Paars-wit is met 56 goals bovendien de op één na meest productieve ploeg in eerste klasse.



Ter vergelijking: bij Anderlecht staat de teller op 31 tegengoals. Paars-wit is met 56 goals bovendien de op één na meest productieve ploeg in eerste klasse.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Moeizame zege in de heenwedstrijd. Anderlecht hield begin december niet zonder moeite de punten thuis tegen Zulte Waregem. Na de openingsgoal van Gano bracht Zirkzee paars-wit weer langszij, Refaelov legde met twee goals de basis voor de zege. Na de late aansluitingstreffer van Vossen kreeg de thuisploeg het evenwel nog knap lastig.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Gent zet Anderlecht onder druk. Anderlecht voelt de hete adem van Gent, dat eerder vandaag met de nodige moeite de volle buit pakte bij Eupen. Het team van Hein Vanhaezebrouck is zo tot amper 2 punten genaderd van paars-wit. Zulte Waregem kan dan weer een goede zaak doen in de strijd voor het behoud. Door de thuisnederlaag van Seraing tegen Antwerp gisteravond kan Essevee tot 6 punten uitlopen op de voorlaatste in de stand.



Zulte Waregem kan dan weer een goede zaak doen in de strijd voor het behoud. Door de thuisnederlaag van Seraing tegen Antwerp gisteravond kan Essevee tot 6 punten uitlopen op de voorlaatste in de stand.