Kompany voor Zulte Waregem-Anderlecht: "Simons zal voor extra vuur zorgen"

vooraf, 10 uur 39. Elke tegenstander is in staat om voor problemen te zorgen, dus ook Zulte Waregem. Timmy Simons zal zeker voor het nodige extra vuur zorgen. Vincent Kompany (coach Anderlecht).

vooraf, 10 uur 38. De cijfers spreken in het voordeel van Anderlecht. Paars-wit heeft de op één na beste voorlinie van de Jupiler Pro League, Zulte Waregem heeft met Beerschot de zwakste defensie. De laatste keer dat Essevee bovendien wist te winnen van paars-wit was in het seizoen 2016-2017. Een 1-2-achterstand aan de rust werd in de tweede helft omgebogen tot een 3-2-overwinning. .