Anderlecht verovert belangrijke driepunter op bezoek bij Zulte Waregem na intens duel

Fase per fase

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Anderlecht pakt niet zonder moeite de volle buit bij Zulte Waregem. Paars-wit was heer en meester in de eerste helft en ging rusten met een verdiende 2-0-voorsprong, maar kon na de rust niet dezelfde kwaliteit brengen. Na de aansluitingstreffer van Gano werd het zelfs nog even spannend voor de bezoekers, vooral ook om Zirkzee de kans op een derde goal liet liggen. . Einde Anderlecht pakt niet zonder moeite de volle buit bij Zulte Waregem. Paars-wit was heer en meester in de eerste helft en ging rusten met een verdiende 2-0-voorsprong, maar kon na de rust niet dezelfde kwaliteit brengen. Na de aansluitingstreffer van Gano werd het zelfs nog even spannend voor de bezoekers, vooral ook om Zirkzee de kans op een derde goal liet liggen.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Anderlecht morst opnieuw met de kansen. Het is 2 tegen 1 met Raman en Amuzu tegen Derijck, maar Raman speelt het niet goed uit en levert de bal in bij de Essevee-verdediger. . Anderlecht morst opnieuw met de kansen. Het is 2 tegen 1 met Raman en Amuzu tegen Derijck, maar Raman speelt het niet goed uit en levert de bal in bij de Essevee-verdediger.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Anderlecht, Anouar Ait El Hadj erin, Yari Verschaeren eruit wissel Yari Verschaeren Anouar Ait El Hadj

90+1' tweede helft, minuut 91. 3 minuten extra. Anderlecht moet nog 3 minuten standhouden. Bij paars-wit komt El Hadj nog in de ploeg voor Verschaeren. . 3 minuten extra Anderlecht moet nog 3 minuten standhouden. Bij paars-wit komt El Hadj nog in de ploeg voor Verschaeren.

90' Gele kaart voor Zeno Debast van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 90 Zeno Debast Anderlecht

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Zulte Waregem, Frank Boya erin, Idrissa Doumbia eruit wissel Idrissa Doumbia Frank Boya

89' Raman tegen de paal! Bossut laat zich alweer op een foutje betrappen. Hij lost de bal na een voorzet van Gomez en brengt Raman zo in schietpositie. De invaller ziet zijn schot op de paal stranden. De tweede keer al dat Anderlecht vanavond het doelhout treft. . tweede helft, minuut 89. Raman tegen de paal! Bossut laat zich alweer op een foutje betrappen. Hij lost de bal na een voorzet van Gomez en brengt Raman zo in schietpositie. De invaller ziet zijn schot op de paal stranden. De tweede keer al dat Anderlecht vanavond het doelhout treft.

86' tweede helft, minuut 86. De tijd dringt. De spanning blijft in de lucht hangen, maar de tijd begint ook te dringen voor Zulte Waregem. Van Crombrugge probeert nog wat seconden te winnen, tot ergernis van de thuissupporters. . De tijd dringt De spanning blijft in de lucht hangen, maar de tijd begint ook te dringen voor Zulte Waregem. Van Crombrugge probeert nog wat seconden te winnen, tot ergernis van de thuissupporters.

85' tweede helft, minuut 85. Spitsenduo Zirkzee/Kouamé en de moegestreden Ashimeru worden naar de kant gehaald. Aan Olsson, Raman en Magallan om Anderlecht naar de haven te loodsen. . Spitsenduo Zirkzee/Kouamé en de moegestreden Ashimeru worden naar de kant gehaald. Aan Olsson, Raman en Magallan om Anderlecht naar de haven te loodsen.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Anderlecht, Kristoffer Olsson erin, Majeed Ashimeru eruit wissel Majeed Ashimeru Kristoffer Olsson

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Christian Kouamé eruit wissel Christian Kouamé Benito Raman

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Anderlecht, Lisandro Magallán erin, Joshua Zirkzee eruit wissel Joshua Zirkzee Lisandro Magallán

84' tweede helft, minuut 84. Botsing. Amuzu loopt buitenspel, maar gaat toch nog vol door en botst tegen de uitgekomen Bossut aan. Het is even bekomen voor de Anderlecht-invaller. . Botsing Amuzu loopt buitenspel, maar gaat toch nog vol door en botst tegen de uitgekomen Bossut aan. Het is even bekomen voor de Anderlecht-invaller.

82' Christensen niet voorbij Van Crombrugge. Christensen waagt nog eens zijn kans. Hij snijdt de zestien in en haalt uit, maar Van Crombrugge gaat goed plat. . tweede helft, minuut 82. Christensen niet voorbij Van Crombrugge Christensen waagt nog eens zijn kans. Hij snijdt de zestien in en haalt uit, maar Van Crombrugge gaat goed plat.

81' tweede helft, minuut 81. Krampen bij Ashimeru, die wel aan een dijk van een wedstrijd bezig was. Hij wordt even buiten de lijnen verzorgd. Anderlecht even met z'n tienen. . Krampen bij Ashimeru, die wel aan een dijk van een wedstrijd bezig was. Hij wordt even buiten de lijnen verzorgd. Anderlecht even met z'n tienen.

79' tweede helft, minuut 79. Opnieuw pijnlijke misser van Zirkzee. Zirkzee kan Anderlecht weer wat meer ademruimte geven, maar de Nederlander faalt alweer in de afwerking. Kouamé zondert hem helemaal alleen af voor doel, maar Zirkzee krijgt de bal niet binnen het kader. Het is een stevige misser, die Anderlecht wel eens zuur kan opbreken. . Opnieuw pijnlijke misser van Zirkzee Zirkzee kan Anderlecht weer wat meer ademruimte geven, maar de Nederlander faalt alweer in de afwerking. Kouamé zondert hem helemaal alleen af voor doel, maar Zirkzee krijgt de bal niet binnen het kader. Het is een stevige misser, die Anderlecht wel eens zuur kan opbreken.

75' tweede helft, minuut 75. Zulte Waregem ruikt plots zijn kans. Christensen haalt gevaarlijk uit, Debast kan zijn schot nog in hoekschop deviëren. . Zulte Waregem ruikt plots zijn kans. Christensen haalt gevaarlijk uit, Debast kan zijn schot nog in hoekschop deviëren.

74' tweede helft, minuut 74. Gano zet Anderlecht weer onder druk. Gano brengt Zulte Waregem weer helemaal in de wedstrijd. Dompé zet Cullen in de wind op links en schildert de bal op het hoofd van Gano. Die troeft Hoedt af en laat ook Van Crombrugge kansloos achter. Komt Anderlecht nog in de problemen? . Gano zet Anderlecht weer onder druk Gano brengt Zulte Waregem weer helemaal in de wedstrijd. Dompé zet Cullen in de wind op links en schildert de bal op het hoofd van Gano. Die troeft Hoedt af en laat ook Van Crombrugge kansloos achter. Komt Anderlecht nog in de problemen?