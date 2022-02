Tien Antwerp-spelers kruipen bij Seraing door het oog van de naald in de extra tijd

Seraing - Antwerp in een notendop:

Antwerp morst met de kansen

Punten laten liggen bij de voorlaatste in de stand. Nee, dat wilde Antwerp duidelijk niet laten gebeuren. De bezoekers duwden meteen het gaspedaal in met 3 grote kansen in de eerste 10 minuten, maar het was telkens net niet voor Balikwisha en tot tweemaal toe Miyoshi. Seraing kwam amper in het stuk voor en ontsnapte op het halfuur opnieuw. Samatta kreeg een opgelegde kans van de alomtegenwoordige Bataille, maar de spits wrong ze de nek om. Het was zijn dagje niet, want 10 minuten herhaalde hij dat kunstje. Ook Miyoshi bleef het proberen, maar Dietsch pareerde zijn afstandsschot. Bakte Seraing er dan werkelijk niks van? Toch wel, kort voor de rust kwam de thuisploeg een paar keer gevaarlijk opzetten met het duo Mikautadze/Maziz. Die laatste waagde tot twee keer toe zijn kans, maar evenveel keer stond Butez pal.

Knullige goal in extra tijd doet Seraing de das om

Geen overdonderend begin van Antwerp in de tweede helft. Wat wel hetzelfde bleef, was de ongelukkige prestatie van Samatta. Op het uur pakte hij uit met een drieste tackle langs achteren. Op de bal, maar hij schoffelde ook Bernier onderuit. Denil trok rood en bleef ook na een interventie van de VAR bij die beslissing.



In de slotfase moest de ref nog eens naar het schermpje toen Marius na een duel met Dessoleil onderuit ging in de zestien. Opnieuw bleef de ref bij zijn eerste gedacht en dus ging de bal niet op de stip voor Seraing.



Een 0-0-gelijkspel leek in de maak, maar in de ruim 8(!) minuten extra tijd sloeg Antwerp alsnog toe. Met een flinke dosis meeval en een knullige goal. Almeida kon na een vrije trap van Nainggolan uithalen aan de tweede paal en via de arm van Spago en de voet van Dietsch verdween de bal zowaar in doel. Een koude douche voor Seraing, Antwerp ontsnapt aan duur puntenverlies.