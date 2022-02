LIVE: Knoopt Antwerp op bezoek bij Seraing opnieuw aan met de zege?

Fase per fase

Fase per fase

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Miyoshi brengt de wedstrijd op gang. Pakt Antwerp drie punten op Le Pairay of zorgt Seraing voor een verrassing?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Scoren blijft een pijnpunt voor Seraing. In de helft van de wedstrijden vond de promovendus de weg naar doel niet, geen enkele ploeg in A doet slechter. 26 speeldagen leverden 26 goals op voor Seraing, enkel Beerschot was nog minder productief met 25 stuks.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Vierde uitzege op rij voor Antwerp? Antwerp is buitenshuis aan een sterke reeks bezig. Het won zijn laatste 3 uitwedstrijden en verloor buitenshuis voor het laatst eind november, op Stayen. Antwerp sprokkelde dit seizoen in 13 uitwedstrijden al ruim 26 punten. Enkel Union doet beter met 32 punten.

20:21 vooraf, 20 uur 21. 4 op 6 op eigen veld voor Seraing. Seraing ging afgelopen vrijdag dan wel onderuit bij Charleroi, in zijn laatste 2 thuiswedstrijden pakte het wel 4 op 6. Na 7 opeenvolgende nederlagen knoopte Seraing eind vorig maand op eigen veld aan met de zege, in het belangrijke degradatieduel tegen Beerschot. Drie dagen later pakte het een punt tegen Eupen. Kan het voor de derde thuiswedstrijd op een rij een nederlaag vermijden?

20:19 vooraf, 20 uur 19. Krappe winst voor Antwerp in heenwedstrijd. Antwerp had het 5 maanden geleden op eigen veld knap lastig tegen Seraing. Frey en Gerkens konden pas in het slotkwartier de 0-1 van Mikautadze uitwissen en schonken Antwerp zo op de valreep 3 punten tegen de promovendus. Voor Antwerp was het toen op de 8e speeldag de eerste thuiszege van het seizoen.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Haalt Seraing Zulte Waregem bij? Zulte Waregem kon woensdag niet profiteren van de inhaalwedstrijd tegen KV Oostende om zichzelf wat meer ademruimte te geven. Het team van Timmy Simons kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel en zo blijft Seraing hen in de nek geven. Met een overwinning komen de Luikenaars voorlopig zelfs naast Zulte Waregem, al is dat vanavond geen evidente klus tegen de nummer 2. Ook Essevee krijgt morgen met Anderlecht een ploeg uit de top 4 op bezoek.



Met een overwinning komen de Luikenaars voorlopig zelfs naast Zulte Waregem, al is dat vanavond geen evidente klus tegen de nummer 2. Ook Essevee krijgt morgen met Anderlecht een ploeg uit de top 4 op bezoek.

20:05 Maakt nieuwkomer Pacho vanavond zijn eerste minuten voor Antwerp? vooraf, 20 uur 05. Maakt nieuwkomer Pacho vanavond zijn eerste minuten voor Antwerp?

20:02 vooraf, 20 uur 02. Boulenger zit schorsing uit. Bij Seraing ontbreekt de geschorste Boulenger na zijn rode kaart tegen Charleroi. Cachbach moet dan weer vrede nemen met een plek op de bank. Daardoor zien we 2 nieuwe namen in de startelf: Spago en Poaty.

19:52 vooraf, 19 uur 52. Antwerp zonder zieke Frey. Antwerp kan vanavond geen beroep doen op Frey en Eggestein, beiden moeten ziek afhaken. Engels is geblesseerd en Verstraete moet geschorst toekijken. Daardoor krijgt Haroun nog eens een basisstek, net als Bataille en Almeida. Vines verhuist naar de bank.

19:49 vooraf, 19 uur 49. Kan Antwerp misstap bij Seraing vermijden? Seraing en Antwerp trappen vanavond de 27e speeldag op gang. Antwerp wil na de nederlaag tegen Union weer aanknopen met de zege, Seraing kan dan weer de druk op Zulte Waregem opvoeren. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

15:09 - Vooraf Vooraf, 15 uur 09

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Yahya Nadrani, Kouadio-Yves Dabila, Elias Spago, Daniel Opare, Morgan Poaty, Ibrahima Cissé, Gérald Kilota, Youssef Maziz, Georges Mikautadze, Antoine Bernier

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil, Jelle Bataille, Alhassan Yusuf, Faris Haroun, Koji Miyoshi, Radja Nainggolan, Mbwana Samatta, Michel Ange Balikwisha