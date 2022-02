LIVE: Antwerp met z'n tienen na rood voor Samatta, kan Seraing profiteren?

Pech voor Seraing, waar Maziz geblesseerd uitvalt. Hij wordt vervangen door Douane. Bij Antwerp is Nsimba in de ploeg gekomen voor Yusuf.

Exit Maziz. Pech voor Seraing, waar Maziz geblesseerd uitvalt. Hij wordt vervangen door Douane. Bij Antwerp is Nsimba in de ploeg gekomen voor Yusuf. . tweede helft, minuut 81.

Nainggolan neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal te hoog. Nog een kwartier te gaan. Krijgen we nog een winnaar?

tweede helft, minuut 76. Nainggolan neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar mikt de bal te hoog. Nog een kwartier te gaan. Krijgen we nog een winnaar? .

Marius staat amper op het veld of hij pakt al een gele kaart voor een overtreding op Bataille. Antwerp puurt er nog eens een vrije trap uit.

tweede helft, minuut 75. Meteen geel voor Marius. Marius staat amper op het veld of hij pakt al een gele kaart voor een overtreding op Bataille. Antwerp puurt er nog eens een vrije trap uit. .

Garcia gooit met Marius een extra aanvaller in de strijd, Opare mag gaan rusten. Ook Cachbach wordt in de ploeg gedropt voor Bernier. Bij Antwerp lost Gerkens Miyoshi af.

tweede helft, minuut 74. Extra aanvaller voor Seraing. Garcia gooit met Marius een extra aanvaller in de strijd, Opare mag gaan rusten. Ook Cachbach wordt in de ploeg gedropt voor Bernier. Bij Antwerp lost Gerkens Miyoshi af. .

Kan Antwerp nog een vuist maken met een man minder? Voorlopig slaagt Seraing er niet in om te profiteren van de numerieke meerderheid.

tweede helft, minuut 70. Kan Antwerp nog een vuist maken met een man minder? Voorlopig slaagt Seraing er niet in om te profiteren van de numerieke meerderheid. .

62'

tweede helft, minuut 62. Rood voor Samatta. Samatta gaat wel erg driest in duel met Bernier. De spits raakt de bal, maar maait ook Bernier onderuit. Die moet duidelijk even bekomen. De beslissing van ref Denil laat even op zich wachten, maar uiteindelijk trekt hij rood! .