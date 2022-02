OH Leuven droomt van Europe Play-off na zege tegen Cercle en 9 op 9

Opvallend: Alsof we naar een herhaling keken. Zowel bij het eerste als bij het tweede doelpunt kunnen de doelmannen een schot uit de tweede lijn niet klemmen. Seizoensrevelatie Rabbi Matondo en ex-Cercle-speler Mathieu Maertens profiteerden op identieke wijze.

Sleutelmoment: Poets wederom poets. In de eerste helft kreeg OH Leuven nog een koude douche. Maar op het uur was het Cercle dat bibberde. Op vier minuten tijd ging de thuisploeg op en over Cercle via Sory Kaba en Musa Tamari.

Man van de match: Sory Kaba luidde de remontada in. De spits van OH Leuven is in bloedvorm na zijn uitje naar de Afrika Cup. Heel veel speelminuten kreeg hij daar niet, maar in zijn valies kreeg hij blijkbaar een gepersonaliseerd trainingsschema mee. Dat wierp vandaag weer zijn vruchten af. Naast zijn 10e doelpunt van het seizoen, zorgde hij voor veel diepgang bij de thuisploeg.

Klassement: Zowel Cercle Brugge als OH Leuven klauterde na een gemiste seizoensstart uit het degradatiemoeras. Beide ploegen speelden vandaag met een Europe play-off-ticket in hun achterhoofd. OH Leuven wipt door de overwinning over Cercle Brugge naar een voorlopige top 8-plek.