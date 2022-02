OH Leuven doet na zege tegen Cercle en 9 op 9 mee voor Europe Play-off

Marc Brys, trainer van OH Leuven: "Het was te verwachten dat het een felbevochten strijd ging worden. Bij ons was het eigenlijk de bedoeling om uit het duel te spelen, maar na de tegendoelpunten moet je toch iets forceren. Uiteindelijk hebben we toch veel kansen bij elkaar kunnen voetballen en zo zijn we alsnog over Cercle geklommen. Nu moeten we deze lijn in een heel moeilijk programma kunnen doortrekken. We zullen ons vel duur verkopen."



Hannes Van der Bruggen, kapitein van Cercle Brugge: "We hadden controle en gaven weinig kansen weg. Maar ze hebben kunnen profiteren van fouten bij ons. Het is jammer dat we twee keer een voorsprong uit handen hebben gegeven. We scharen ons fysiek nochtans bij de beste ploegen van het land. Hier moeten we met onze jonge ploeg uit leren."