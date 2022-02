LIVE:Koude douche voor OHL: 2 minuten na gelijkmaker brengt Kevin Denkey Cercle op voorsprong

Fase per fase

52' tweede helft, minuut 52. Grote kans voor Kaba. Daar was bijna de 2-2. Sory Kaba - goed voor twee goals tegen Genk - kiest voor eigen succes boven de vrijstaande Schrijvers. Maar de spits ziet zijn gekruist schot net naast gaan. . Grote kans voor Kaba Daar was bijna de 2-2. Sory Kaba - goed voor twee goals tegen Genk - kiest voor eigen succes boven de vrijstaande Schrijvers. Maar de spits ziet zijn gekruist schot net naast gaan.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:25 rust, 19 uur 25. RUST. OH Leuven werd deze week geplaagd door de KV Mechelen-saga. Maar op het veld gedroeg de ploeg van Marc Brys zich allerminst als slachtoffer. Maar Cercle Brugge op energie overtreffen, is geen kinderspel. Het was dan ook de Vereniging die zijn supporters een stroomstoot gaf. Rabbi Matondo profiteerde van een geloste bal van OHL-doelman Runnarsson en wierp zo zijn licht op een nakende top 8-plek. Maar ook OHL wil nog een Europe play-off-ticket bemachtigen. Al werd dat ticket vlak voor de rust wel drijfnat door een koude douche. Ex-Cercle-speler Mathieu Maertens scoorde op identiek dezelfde manier als Matondo, maar zag Donkey twee minuten later alweer scoren. . RUST OH Leuven werd deze week geplaagd door de KV Mechelen-saga. Maar op het veld gedroeg de ploeg van Marc Brys zich allerminst als slachtoffer. Maar Cercle Brugge op energie overtreffen, is geen kinderspel.

19:17 rust, 19 uur 17. Vervanging bij Cercle Brugge, Leonardo Da Silva Lopes erin, Dimitar Velkovski eruit wissel Dimitar Velkovski Leonardo Da Silva Lopes

19:17 rust, 19 uur 17. Vervanging bij Cercle Brugge, Sousa erin, Franck Kanouté eruit wissel Franck Kanouté Sousa

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Doelpunt Cercle Brugge: 1-2! Amper 2 minuten na de gelijkmaker, komt Cercle Brugge weer op voorsprong. Aanvaller Denkey forceert een vrije trap en kopt die nadien ook binnen. Vlak voor de rust krijgt OHL dan toch een koude douche. . Doelpunt Cercle Brugge: 1-2! Amper 2 minuten na de gelijkmaker, komt Cercle Brugge weer op voorsprong. Aanvaller Denkey forceert een vrije trap en kopt die nadien ook binnen. Vlak voor de rust krijgt OHL dan toch een koude douche.

43' eerste helft, minuut 43. Doelpunt OH Leuven: 1-1! Alsof we naar een herhaling kijken. Net zoals bij het eerste doelpunt, kan de keeper de bal niet klemmen. Deze keer is het Didillon die Mathieu Maertens zijn foutje ziet afstraffen. De OHL-spits geeft zijn ex-ploeg zo lip op stuk. . Doelpunt OH Leuven: 1-1! Alsof we naar een herhaling kijken. Net zoals bij het eerste doelpunt, kan de keeper de bal niet klemmen. Deze keer is het Didillon die Mathieu Maertens zijn foutje ziet afstraffen. De OHL-spits geeft zijn ex-ploeg zo lip op stuk.

39' eerste helft, minuut 39. Impasse. Het spel ligt meer en meer stil, en dat zint de spelers van OH Leuven niet. Cercle Brugge speelt het slim en haalt het tempo in aanloop naar de rust helemaal uit de wedstrijd. Het lijkt al meteen de kaart van de counter te willen trekken. Met de snelheid van ene Rabbi Matondo is dat meer dan begrijpelijk. . Impasse Het spel ligt meer en meer stil, en dat zint de spelers van OH Leuven niet. Cercle Brugge speelt het slim en haalt het tempo in aanloop naar de rust helemaal uit de wedstrijd. Het lijkt al meteen de kaart van de counter te willen trekken. Met de snelheid van ene Rabbi Matondo is dat meer dan begrijpelijk.

36' eerste helft, minuut 36. Nog minder dan 10 minuten tot de rust. OH Leuven lijkt even te moeten bekomen van de energetische start van de wedstrijd. Kan het voor de rust de bordjes nog gelijk hangen? . Nog minder dan 10 minuten tot de rust. OH Leuven lijkt even te moeten bekomen van de energetische start van de wedstrijd. Kan het voor de rust de bordjes nog gelijk hangen?

31' eerste helft, minuut 31. Doelpunt Cercle Brugge: 0-1! Daar is Rabbi Matondo weer. OHL-doelman Runarsson kan een schot niet klemmen. Daar profiteert de seizoensrevelatie van Cercle van. Vliegensvlug is Matondo bij de bal om de 1-0 in het dak van het doel te tikken. . Doelpunt Cercle Brugge: 0-1! Daar is Rabbi Matondo weer. OHL-doelman Runarsson kan een schot niet klemmen. Daar profiteert de seizoensrevelatie van Cercle van. Vliegensvlug is Matondo bij de bal om de 1-0 in het dak van het doel te tikken.

23' eerste helft, minuut 23. De ene na de andere kans rolt van de groene grasmat aan Den Dreef. Deze keer is het Kanouté die nog eens mag aanleggen. De middenvelder van Cercle Brugge komt aan de bal na hoge druk van zijn ploeg, maar kan die inzet niet met een fraai schot bezegelen. De bal hobbelt in de handen van Runarsson. . De ene na de andere kans rolt van de groene grasmat aan Den Dreef. Deze keer is het Kanouté die nog eens mag aanleggen. De middenvelder van Cercle Brugge komt aan de bal na hoge druk van zijn ploeg, maar kan die inzet niet met een fraai schot bezegelen. De bal hobbelt in de handen van Runarsson.