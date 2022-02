KV Mechelen mag blijven dromen van top 4 na overtuigende zege tegen Oostende

Rob Schoofs was natuurlijk opgezet met de zege van KV Mechelen. "Ik denk dat het een heel mooie overwinning is voor ons. 3-0 winnen tegen Oostende is niet zo gemakkelijk als het lijkt. We hebben ervoor moeten knokken."

"We hadden het niet gemakkelijk in het eerste halfuur. Oostende is een fysieke ploeg en onze balcirculatie was te traag. Daarna zijn we beter in ons spel gekomen en dan zie je dat de kansen en de doelpunten komen", klonk de analyse van de Mechelse kapitein.

Hét moment van de avond was de pegel van Schoofs. "Ik kreeg de bal centraal op het veld en ik had heel wat ruimte. Ik dacht: "Ja, een keer trappen van ver. Alles of niets!" Het was mooi geraakt en de bal draaide perfect weg van de keeper. Paal binnen, een heel mooi doelpunt."

Schoofs bleef op de vlakte over de ambities van KVM. "Wij willen sowieso zo hoog mogelijk eindigen, maar we moeten realistisch zijn. Play-off I zal echt moeilijk worden. Volgende week hebben we wedstrijden tegen Genk en Antwerp, topploegen. Dan zullen we zien of we ons daarmee kunnen meten."