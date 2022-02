Standard-spelers Carcela en Amallah eren overleden Marokkaanse jongen Rayan

12:28

vooraf, 12 uur 28. Topper op papier. Met Genk en Standard staan twee traditionele topclubs tegenover elkaar, maar hun positie in het klassement laat iets anders vermoeden. Ook al hebben ze nog inhaalwedstrijden in hun achterzak, het is voor beide clubs een teleurstellend seizoen. Genk is mathematisch nog niet uitgeschakeld voor Play-off I, maar de Limburgers zullen toch flink uit hun pijp moeten komen én hopen dat een boel andere ploegen steken laten vallen. In Luik hebben ze zich al een poosje neergelegd bij het feit dat dit een verloren jaar is. Op plaats 13 doen de Rouches aan schadebeperking. .