LIVE: Depoitre brengt Gent op voorsprong met prachtige volley

26' eerste helft, minuut 26. Geel voor Jeggo. Jeggo haalt Kums onderuit en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Kums blijft liggen en heeft verzorging nodig. . Geel voor Jeggo Jeggo haalt Kums onderuit en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Kums blijft liggen en heeft verzorging nodig.

21' Magnée raakt niet voorbij Roef. Het heeft ruim 20 minuten geduurd, maar daar is dan toch de eerste kans voor Eupen. Magnée kan zich doorzetten en haalt hard uit vanaf de rand van de zestien, maar ook pal op Roef. . eerste helft, minuut 21. Magnée raakt niet voorbij Roef Het heeft ruim 20 minuten geduurd, maar daar is dan toch de eerste kans voor Eupen. Magnée kan zich doorzetten en haalt hard uit vanaf de rand van de zestien, maar ook pal op Roef.

15' eerste helft, minuut 15. Prachtgoal van Depoitre! Wat een goal van Depoitre! Zojuist liet hij nog een grote kans onbenut, maar dat maakt hij nu meer dan goed. Hij neemt een bal van De Sart in één tijd op de slof en knalt de 0-1 hoog in doel. Gent heeft zijn vroege voorsprong te pakken. . Prachtgoal van Depoitre! Wat een goal van Depoitre! Zojuist liet hij nog een grote kans onbenut, maar dat maakt hij nu meer dan goed. Hij neemt een bal van De Sart in één tijd op de slof en knalt de 0-1 hoog in doel. Gent heeft zijn vroege voorsprong te pakken.

11' eerste helft, minuut 11. Depoitre laat de 0-1 liggen! Gent komt plots akelig dicht bij de openingstreffer. Hjulsager pakt uit met een gemeten voorzet naar Depoitre. Die heeft de bal voor het inkoppen aan de tweede paal, maar mikt pal op Nurudeen. Dit heeft de aanvaller al beter gedaan. . Depoitre laat de 0-1 liggen! Gent komt plots akelig dicht bij de openingstreffer. Hjulsager pakt uit met een gemeten voorzet naar Depoitre. Die heeft de bal voor het inkoppen aan de tweede paal, maar mikt pal op Nurudeen. Dit heeft de aanvaller al beter gedaan.

7' eerste helft, minuut 7. De bal landt na de corner voor de voeten van Beck, maar die mist zijn schot compleet. Eupen spreekt wel een aardig woordje mee in deze openigsfase. . De bal landt na de corner voor de voeten van Beck, maar die mist zijn schot compleet. Eupen spreekt wel een aardig woordje mee in deze openigsfase.

6' eerste helft, minuut 6. Panna van Alloh. Knappe actie van Alloh, die de bal door de benen van Samoise speelt en zo de zestien insnijdt. Maar Samoise keert goed terug en werkt de bal nog in hoekschop. . Panna van Alloh Knappe actie van Alloh, die de bal door de benen van Samoise speelt en zo de zestien insnijdt. Maar Samoise keert goed terug en werkt de bal nog in hoekschop.

2' eerste helft, minuut 2. Misser van Gnaka. Meteen opwinding in Eupen. Gnaka gaat in de eigen zestien de mist in en verspeelt de bal. Tissoudali kan zo van dichtbij uithalen, maar mikt pal op Nurudeen. Bovendien was er sprake van buitenspel. . Misser van Gnaka Meteen opwinding in Eupen. Gnaka gaat in de eigen zestien de mist in en verspeelt de bal. Tissoudali kan zo van dichtbij uithalen, maar mikt pal op Nurudeen. Bovendien was er sprake van buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Lawrence Visser fluit de wedstrijd op gang. Kan Eupen een vuist maken tegen de bezoekers uit Gent? . Aftrap Lawrence Visser fluit de wedstrijd op gang. Kan Eupen een vuist maken tegen de bezoekers uit Gent?

16:07 vooraf, 16 uur 07. Als we hier een misstap begaan, dan zal het heel moeilijk worden om de top 4 nog te halen. Hein Vanhaezebrouck. Als we hier een misstap begaan, dan zal het heel moeilijk worden om de top 4 nog te halen Hein Vanhaezebrouck

16:07 vooraf, 16 uur 07. Eupen kon nog maar 3 keer de nul houden en incasseerde dit seizoen al 45 goals. Dan doet Gent het een stuk beter met 8 clean sheets en 27 tegengoals. Enkel de defensie van Union kan betere cijfers voorleggen met 13 clean sheets en 21 tegengoals. . Eupen kon nog maar 3 keer de nul houden en incasseerde dit seizoen al 45 goals. Dan doet Gent het een stuk beter met 8 clean sheets en 27 tegengoals. Enkel de defensie van Union kan betere cijfers voorleggen met 13 clean sheets en 21 tegengoals.

Vlotte Gentse winst in heenronde. Gent boekte in de heenronde een vlotte 2-0-overwinning tegen Eupen. Tissoudali en Depoitre zorgden toen voor de goals in de Ghelamco Arena. Gent kon zo de nare herinneringen van vorig seizoen wegspoelen. Toen kon het Eupen in 3 confrontaties niet 1 keer verslaan. In de competitie ging het in Oost-België onderuit, thuis bleef het steken op een gelijkspel. Tot overmaat van ramp ging Gent ook in de kwartfinale van de beker onderuit in Eupen.



Toen kon het Eupen in 3 confrontaties niet 1 keer verslaan. In de competitie ging het in Oost-België onderuit, thuis bleef het steken op een gelijkspel. Tot overmaat van ramp ging Gent ook in de kwartfinale van de beker onderuit in Eupen.

15:51 vooraf, 15 uur 51. 2 maanden zonder driepunter. Eupen mag dan wel nog steeds in de running zijn voor de bekerfinale, in de competitie krijgt de club al enkele weken rake klappen. De laatste 8 wedstrijden leverden amper 2 punten op, de laatste competitiezege is exact 2 maanden geleden. Eupen blijft zo in de gevarenzone kamperen. . 2 maanden zonder driepunter Eupen mag dan wel nog steeds in de running zijn voor de bekerfinale, in de competitie krijgt de club al enkele weken rake klappen. De laatste 8 wedstrijden leverden amper 2 punten op, de laatste competitiezege is exact 2 maanden geleden. Eupen blijft zo in de gevarenzone kamperen.

15:49 James Jeggo krijgt een eerste basisplaats als verjaardagscadeau. vooraf, 15 uur 49. James Jeggo krijgt een eerste basisplaats als verjaardagscadeau

Amper 3 thuiszeges voor Eupen. Gent deelde Club Brugge vorige zondag een stevige tik uit in Jan Breydel. Voor het team van Hein Vanhaezebrouck was het wel pas de eerste uitzege in de laatste 4 uitwedstrijden. Na verlies bij KV Mechelen bleef het op bezoek bij Union en Charleroi steken op een gelijkspel. In Eupen gaat Gent op zoek naar zijn 5e uitzege van het seizoen. Dat Eupen kon dit seizoen in eigen huis nog maar 3 keer winnen. Enkel STVV, Genk en Beerschot verlieten Oost-België met lege handen.



In Eupen gaat Gent op zoek naar zijn 5e uitzege van het seizoen. Dat Eupen kon dit seizoen in eigen huis nog maar 3 keer winnen. Enkel STVV, Genk en Beerschot verlieten Oost-België met lege handen.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Gent zonder Okumu, maar met Ngadeu. Bij Gent ontbreekt de geblesseerde Okumu, maar Ngadeu is wel weer beschikbaar. De verdediger krijgt ook meteen een basisplaats, net als Godeau. Torunarigha verhuist naar de bank. Roef krijgt in doel opnieuw de voorkeur op Bolat. . Gent zonder Okumu, maar met Ngadeu Bij Gent ontbreekt de geblesseerde Okumu, maar Ngadeu is wel weer beschikbaar. De verdediger krijgt ook meteen een basisplaats, net als Godeau. Torunarigha verhuist naar de bank. Roef krijgt in doel opnieuw de voorkeur op Bolat.