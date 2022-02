Geweldige volley Depoitre bezorgt tienkoppig KAA Gent felbevochten zege in Eupen

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Het was een overlevingstocht voor een tienkoppig Gent, maar de bezoekers pakken uiteindelijk wel een belangrijke driepunter in Eupen. Na de uitsluiting van Samoise kort na de rust sloeg het spelbeeld om. Eupen ging vruchteloos op zoek naar de gelijkmaker, Tissoudali liet tot twee keer toe een enorme kans op de 0-2 onbenut. Gent nadert door de zege tot op 2 punten van Anderlecht, dat straks nog in actie komt bij Zulte Waregem. . Einde Het was een overlevingstocht voor een tienkoppig Gent, maar de bezoekers pakken uiteindelijk wel een belangrijke driepunter in Eupen. Na de uitsluiting van Samoise kort na de rust sloeg het spelbeeld om. Eupen ging vruchteloos op zoek naar de gelijkmaker, Tissoudali liet tot twee keer toe een enorme kans op de 0-2 onbenut. Gent nadert door de zege tot op 2 punten van Anderlecht, dat straks nog in actie komt bij Zulte Waregem.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

89' tweede helft, minuut 89. 3 minuten extra. De kansen beginnen te slinken voor Eupen. Trekt Gent het over de streep of zit het venijn in de staart?

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KAS Eupen, Emmanuel Sowah Adjei erin, Teddy Alloh eruit wissel Teddy Alloh Emmanuel Sowah Adjei

89' tweede helft, minuut 89. Krämer gooit ook Sowah nog in de strijd. Die neemt bij Eupen de plaats in van Alloh.

88' tweede helft, minuut 88. Prevljak niet voorbij Roef. Bijna betaalt Gent de misser van Tissoudali cash. Prevljak probeert het vanuit een scherpe hoek, maar Roef kan zijn schot nog net deviëren.

86' tweede helft, minuut 86. Wat een misser van Tissoudali! Tissoudali laat nog maar eens na om de wedstrijd te beslissen. Na een prachtige één-twee tussen Castro-Montes en Odjidja heeft hij de 0-2 maar voor het intikken, maar hij mikt de bal pal op Lambert. Vanhaezebrouck gelooft niet wat hij ziet.

85' tweede helft, minuut 85. Nurudeen komt goed uit. Tissoudali wordt bijna alleen op doel afgestuurd, maar Nurudeen is alert en komt goed uit.

84' Gele kaart voor Julien De Sart van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 84 Julien De Sart KAA Gent

84' tweede helft, minuut 84. Geel voor De Sart. De tijd begint te dringen voor Eupen, Gent houdt al bij al makkelijk stand. De Sart loopt wel nog tegen een gele kaart aan voor een overtreding op Konstantelias.

83' Gele kaart voor Boris Lambert van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 83 Boris Lambert KAS Eupen

83' tweede helft, minuut 83. Geel voor Lambert. Lambert gaat aan de noodrem trekken bij de doorgebroken Nurio. Hij is niet de laatste man en dus komt hij weg met geel.

80' tweede helft, minuut 80. Odjidja moet het Gentse schip veilig naar de haven loodsen. Hij komt in de ploeg voor Depoitre.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KAA Gent, Vadis Odjidja Ofoe erin, Laurent Depoitre eruit wissel Laurent Depoitre Vadis Odjidja Ofoe

79' tweede helft, minuut 79. Konstantelias mikt naast. Eupen mag het nog eens proberen op een vrije trap na een overtreding van Castro-Montes. Konstantelias viseert de verste paal, maar zijn schot gaat naast.

78' Gent speelt al bijna een halfuur met een man minder na rood voor Samoise. tweede helft, minuut 78. Gent speelt al bijna een halfuur met een man minder na rood voor Samoise

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KAS Eupen, Giannis Konstantelias erin, Gary Magnée eruit wissel Gary Magnée Giannis Konstantelias

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KAS Eupen, Julien Ngoy erin, Torben Müsel eruit wissel Torben Müsel Julien Ngoy

75' tweede helft, minuut 75. Dubbele wissel. Müsel en Magnée worden naar de kant gehaald bij Eupen. Aan Konstantelias en Ngoy om Eupen alsnog aan een punt of meer te helpen.