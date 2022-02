LIVE: Club Brugge ontvangt Charleroi in winderig Jan Breydel

6' eerste helft, minuut 6. Club Brugge probeert de Carolo's vast te zetten op hun eigen speelhelft. Johan De Caluwé op Sporza Radio. Club Brugge probeert de Carolo's vast te zetten op hun eigen speelhelft. Johan De Caluwé op Sporza Radio

5' eerste helft, minuut 5. Skov Olsen steekt de bal tussendoor naar Lang, maar Ozornwafor sluit de deur met zijn brede lijf.

3' eerste helft, minuut 3. Beide ploegen moeten er nog wat inkomen. Er zitten heel wat schoonheidsfoutjes in het spel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De druk zit op de ketel in een winderig Jan Breydel. Club Brugge en Charleroi hebben allebei een overwinning nodig om hun ambities kracht bij te zetten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 75. Club-legende Julien Cools viert vandaag zijn 75e verjaardag. Hij ziet er nog bijzonder fris uit en komt de aftrap geven. vooraf, 18 uur 30.

18:21 vooraf, 18 uur 21. Odoi speelt als verdedigende middenvelder. Hij heeft daar het profiel voor. Alfred Schreuder.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Morioka is niet 100% fit, maar Heymans is een complete moderne middenvelder. Edward Still.

18:08 Leuk voor Heymans, die op huurbasis vanuit het echte Venetië is overgekomen. vooraf, 18 uur 08. Leuk voor Heymans, die op huurbasis vanuit het echte Venetië is overgekomen.

17:58 Weinig goals? Het lijkt erop dat we een gesloten wedstrijd mogen verwachten. In de laatste zes duels tussen Club en Charleroi vielen slechts zes doelpunten, netjes verdeeld over beide ploegen. Ook opvallend: drie goals vielen in het openingskwartier, de andere drie in het slotkwartier en daartussen het grote niets. vooraf, 17 uur 58.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Opsteker voor Club Brugge, want leider Union heeft thuis verrassend verloren van STVV.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Opstelling Charleroi. Bij de bezoekers merken we één wijziging op in vergelijking met de zege tegen Seraing. Morioka is er deze keer niet bij en dus is er ruimte om Heymans voor zijn goal te belonen met een basisplaats.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Het is nog een beetje gissen naar hoe Schreuder zijn pionnen neerzet. Wellicht neemt Odoi de positie van Vormer over.

17:32 400. Hans Vanaken mag zich stilaan een veteraan noemen. Vanavond speelt hij zijn 400e competitiewedstrijd. Het grootste deel van de vorige 399 speelde hij in het shirt van Club Brugge, eerder verdedigde hij ook de kleuren van Lommel en Lokeren. vooraf, 17 uur 32.

17:26 vooraf, 17 uur 26. Opstelling Club Brugge. Coach Schreuder mist dus Dost en Buchanan, maar kan wel beroep doen op Lang. Die is na zijn uitsluiting tegen Gent niet geschorst en komt net als Sobol en Skov Olsen in de ploeg. Vormer verhuist naar de bank. Definitief?

17:19 vooraf, 17 uur 19. Vooraf. Club Brugge verloor vorige week van Genk en is door de overwinning van Anderlecht gisteren minstens voor eventjes naar de vierde plek gezakt. Dat zijn ze in Jan Breydel niet meer gewend. De wedstrijd van vandaag is ook geen lachertje. Met Charleroi komt een ploeg over de vloer die nog alle kansen heeft om deel te nemen aan Play-off I. Dat wordt straks ongetwijfeld nagelbijten.

17:35 Personeelsproblemen bij de thuisploeg. vooraf, 17 uur 35.

