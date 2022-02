LIVE: Avenatti knalt Beerschot weer in de wedstrijd tegen ex-club Kortrijk

eerste helft, minuut 37. Sebaoui in één tijd. Reynolds verkijkt zich op een botsende voorzet. Sebaoui neemt de bal ineens op de schoen, maar kan zijn schot niet tussen de palen mikken. .

eerste helft, minuut 35. Daar is de thuisploeg opnieuw. Avenatti moet op zijn stappen terugkeren om te kunnen koppen, waardoor er weinig kracht in zijn poging zit. .

eerste helft, minuut 32. Kortrijk is meteen wakker geschud. Een hoekschop blijft hangen voor de doelmond, Sainsbury en Vandendriessche kunnen het niet afmaken. .

eerste helft, minuut 30. Avenatti in de kruising! Beerschot klimt op gelijke hoogte, en hoe! Avenatti jaagt de bal tegen zijn ex-club snoeihard in de kruising. Ilic heeft geen verhaal, het staat 1-1. .

eerste helft, minuut 29. Kortrijk reageert met een vrije trap van Selemani. Vandendriessche verlengt met het hoofd, in de handen van Biebauw. .

eerste helft, minuut 27. Avenatti kopt naast. Zowaar een eerste kans voor de thuisploeg: D'Haene is geen partij in het luchtduel met Avenatti, die een voorzet van Shankland toch nog een eind naast kopt. .

eerste helft, minuut 26. Beerschot probeert er wat van te maken, maar is niet echt gelukkig in zijn acties. Jeroen van der Loop op Radio 1.

eerste helft, minuut 23. Even wat meer balbezit van Beerschot nu. Kortrijk vangt het allemaal gemakkelijk op, KVK-doelman Ilic heeft voorlopig weinig tot geen werk op te knappen. .

eerste helft, minuut 10. Moreno met een afgeweken bal! Het ongeluk blijft Beerschot achtervolgen. Een afstandsschot van Moreno wijkt af op het been van Joren Dom en waait zo over de kansloze Biebauw in doel: 0-1 na amper tien minuten. .