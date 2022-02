LIVE: Vanhoutte moet met draagberrie van het veld gedragen worden

Fase per fase

36' eerste helft, minuut 36. Net niet. Voorlopig is het voor beide ploegen in de zone van de waarheid net niet. Het is dan ook wachten op echte uitgespeelde kansen.

33' eerste helft, minuut 33. Hotic strooit weer met een fraaie pass. Vitinho krijgt het leer op zijn rechterflank. De voorzet is echter niet goed genoeg. Cercle Brugge gaat wel op zoek naar de openingstreffer.

27' eerste helft, minuut 27. Hotic slingert een banaanvoorzet uit zijn kuiten. Matondo kan er zijn teen tegen zetten, maar er zit ook een Luiks been tussen.

25' eerste helft, minuut 25. Dønnum krijgt wel heel veel ruimte op zijn rechterflank en Emond heeft dat gezien. De Noor worstelt echter wat met zijn controle, weg kans.



22' eerste helft, minuut 22. De kansen zijn wel voor Cercle Brugge. Na een hoekschop probeert Hannes Van der Bruggen het eens vanuit de 2e lijn, zijn schot wordt nog gekeerd.

20' eerste helft, minuut 20. Bodart opnieuw alert. Een verre inworp van Miangue vliegt zowaar bijna binnen. Bodart moet er zijn vingertoppen tegen zetten om het gevaar onschadelijk te maken.

18' eerste helft, minuut 18. Schot Matondo. Matondo ontbindt zijn duivels een eerste keer. Hij rukt snel op en kan ook uithalen. Bodart is bij de pinken en kan de bal nog in hoekschop duwen.

15' eerste helft, minuut 15. Standard versiert nu 2 hoekschoppen op rij. Bij de 2e kan Bokadi ook koppen, maar zijn vizier staat nog niet echt op scherp. Het leer hobbelt naast.

12' eerste helft, minuut 12. Het ziet er niet zo goed uit voor Charles Vanhoutte. We hopen dat het goed komt met hem. Stef Wijnants op Radio 1.

11' eerste helft, minuut 11. Vervanging bij Cercle Brugge, Edgaras Utkus erin, Charles Vanhoutte eruit wissel Charles Vanhoutte Edgaras Utkus

10' eerste helft, minuut 10. Vanhoutte moet met een draagberrie van het veld gedragen worden. Hopelijk gaat het goed met de 23-jarige middenvelder. Hij is alvast wel bij bewustzijn.

7' eerste helft, minuut 7. Vanhoutte groggy. De eerste gele kaart is meteen een feit. Bokadi raakt Vanhoutte wat ongelukkig in het aangezicht. De speler van de "Vereniging" moet er even van bekomen. Hij ligt groggy tegen de grasmat. De wedstrijd van Vanhoutte zit er al op.

6' Gele kaart voor Merveille Bokadi van Standard tijdens eerste helft, minuut 6 Merveille Bokadi Standard

5' eerste helft, minuut 5. Hotic zet zich achter een vrije trap en dropt het leer ook in de 16-meter van Standard. Een ploegmaat bereikt hij er niet mee.

1' eerste helft, minuut 1. We krijgen al na enkele seconden een schot richting doel. Amallah gaat zijn kans, maar trapt het leer over. Wel meteen gevaar in deze partij.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 eerste helft, 18 uur 30. Aftrap. We voetballen in een leeg Sclessin. Houdt Standard de 3 punten thuis?