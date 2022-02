OHL schenkt zichzelf ademruimte na deugddoende zege tegen Oostende

20:22

einde, 20 uur 22. OHL weet weer wat winnen is. Na een nederlaag tegen Beerschot en gelijkspel tegen Zulte Waregem, kan OHL zijn derde uitwedstrijd op rij wel winnen op het veld van KVO. De ploeg van Marc Brys ging rusten met de voorsprong en verdubbelde die vlak na de pauze via een snelle omschakeling. D'Arpino blies de Oostendse hoop nieuw leven in met een knappe vrije trap, maar Tamari besliste de wedstrijd in het voordeel van de Leuvenaars. .