LIVE: Shengelia brengt OHL op voorsprong tegen KVO met knappe plaatsbal

KV Oostende ontvangt OH Leuven vanavond aan de kust. De nummers 13 en 15 in de Jupiler Pro League zijn op zoek naar broodnodige punten om een spannend compeptieslot te vermijden. KVO hoopt, na winst op het veld van Cercle, doorgaan op zijn elan. Of dat lukt, kunt u volgen vanaf 18.30 uur.