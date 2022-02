LIVE: Beerschot krijgt weer rake klappen, KV Mechelen scoort 3 keer in eerste halfuur

KV Mechelen blijft druk zetten en dat leidt tot balverlies achteraan bij Beerschot. Storm legt de bal goed achteruit tot bij Schoofs. Die mikt in één tijd voorlangs.

tweede helft, minuut 53. Schoofs mikt naast. KV Mechelen blijft druk zetten en dat leidt tot balverlies achteraan bij Beerschot. Storm legt de bal goed achteruit tot bij Schoofs. Die mikt in één tijd voorlangs. .

tweede helft, minuut 51. KV Mechelen blijft ook na de rust knappe combinaties op de mat leggen. Het levert een hoekschop op en daarop mag Vanlerberghe het nog eens proberen van buiten de zestien. Dit keer verdwijnt de bal niet in doel, maar gaat ie hoog over. .

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Rob Schoofs brengt de bal weer aan het rollen. Wordt de tweede helft een maat voor niks of kan Beerschot toch nog een vuist maken? .

eerste helft, minuut 48. Rust. Rusten in Mechelen en Beerschot blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Na amper een halfuur keek het al tegen een 3-0-achterstand aan. Storm trof 2 keer raak en tussendoor pikte ook Cuypers zijn goaltje mee. Beerschot kon daar niks tegenover stellen. .

Doelpunt afgekeurd! Dan toch geen 4-0. Op aangeven van de VAR wordt de goal van Vanlerberghe afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. Souza hinderde namelijk het zicht van Biebauw en was zo bij het spel betrokken. . eerste helft, minuut 47.

eerste helft, minuut 46. Daar is nummer 4! De goals blijven vlotjes vallen voor KV Mechelen. Dit keer doet de thuisploeg het op een hoekschop. De bal valt voor de voeten van Vanlerberghe en die treft van buiten de zestien raak. Of grijpt de VAR nog in? .