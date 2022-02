Kan rode lantaarn Beerschot wat rapen bij KV Mechelen?

KV Mechelen kan dit seizoen op eigen veld best aardige cijfers voorleggen. Het won 7 van zijn 12 thuiswedstrijden en ging slechts 3 keer onderuit. Voor Beerschot zijn de resultaten buitenshuis dan weer dramatisch. De rode lantaarn kon in 11 uitwedstrijden met 3 gelijke spelen amper 3 punten sprokkelen. Beerschot wacht dus nog steeds op zijn eerste uitzege van het seizoen.

Beerschot kon zich op de vorige speeldag een beetje herstellen van de pijnlijke en misschien wel cruciale nederlaag tegen degradatieconcurrent Seraing. Thuis tegen Zulte Waregem leek een nieuwe nederlaag nochtans in de maak, maar in de slotfase haalde de rode lantaarn een 1-3-achterstand nog op.

vooraf, 15 uur 22. Pas 3e match van het jaar voor KVM. KV Mechelen pakte vorige zondag de volle buit bij Standard, dankzij een treffer van Storm in de slotfase. Voor de Mechelaars was het pas de eerste zege van 2022, al kwam KVM dit jaar natuurlijk nog maar 2 keer in actie. De ploeg daagde door een corona-uitbraak niet op voor de wedstrijd tegen OH Leuven, terwijl de wedstrijd tegen Racing Genk om dezelfde reden uitgesteld werd naar 16 februari. Thuis tegen Anderlecht werd dan weer verloren. Wat de wedstrijd tegen OHL betreft, is het nog steeds niet duidelijk of KVM een forfaitnederlaag nog kan ontlopen. .