Storck zet Ito en Bongonda op de bank bij Racing Genk, Vossen ontbreekt bij Zulte Waregem

20:27 vooraf, 20 uur 27. Pijnlijk puntenverlies voor Essevee. Bij Genk konden ze even bekomen na de nederlaag bij Union, 2 weken geleden. Zowel de wedstrijd tegen KV Mechelen als die tegen OH Leuven werd namelijk uitgesteld, omdat Genk te veel spelers moest missen door interlandverplichtingen. Zulte Waregem moest de afgelopen 2 speeldagen wél aan de bak. Het speelde gelijk tegen OH Leuven en gaf vorige zondag in de slotfase nog 2 punten weg op bezoek bij Beerschot. . Pijnlijk puntenverlies voor Essevee Bij Genk konden ze even bekomen na de nederlaag bij Union, 2 weken geleden. Zowel de wedstrijd tegen KV Mechelen als die tegen OH Leuven werd namelijk uitgesteld, omdat Genk te veel spelers moest missen door interlandverplichtingen.



Zulte Waregem moest de afgelopen 2 speeldagen wél aan de bak. Het speelde gelijk tegen OH Leuven en gaf vorige zondag in de slotfase nog 2 punten weg op bezoek bij Beerschot.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Zulte Waregem zonder Vossen. Zulte Waregem kan vanavond niet rekenen op Vossen, hij is niet helemaal fit. Het is meteen ook de enige wijziging in de basiself van trainer Timmy Simons. Govea is de vervanger. . Zulte Waregem zonder Vossen Zulte Waregem kan vanavond niet rekenen op Vossen, hij is niet helemaal fit. Het is meteen ook de enige wijziging in de basiself van trainer Timmy Simons. Govea is de vervanger.

20:17 vooraf, 20 uur 17.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Ito en Bongonda op de bank. Opvallend, in de Genkse basis is vanavond geen plaats voor Ito en Bongonda. Storck laat het duo op de bank beginnen. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Union verdwijnen ook Sadick, Arteaga, McKenzie, Eiting en Ugbo uit de startelf. Die laatste 2 zochten tijdens de wintermercato andere oorden op. Met Juklerod, Paintsil, Cuesta, Onuachu, Lucumi, Oyen en Thorstvedt als vervangers in de basis ziet de Genkse ploeg er dus helemaal anders uit dan 2 weken geleden. . Ito en Bongonda op de bank Opvallend, in de Genkse basis is vanavond geen plaats voor Ito en Bongonda. Storck laat het duo op de bank beginnen. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Union verdwijnen ook Sadick, Arteaga, McKenzie, Eiting en Ugbo uit de startelf. Die laatste 2 zochten tijdens de wintermercato andere oorden op.



Met Juklerod, Paintsil, Cuesta, Onuachu, Lucumi, Oyen en Thorstvedt als vervangers in de basis ziet de Genkse ploeg er dus helemaal anders uit dan 2 weken geleden.

20:04 vooraf, 20 uur 04.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Vindt Genk het goede ritme terug? Na 2 speeldagen toekijken pikt Racing Genk vanavond de draad weer op, thuis tegen Zulte Waregem. Dat sloot 2021 af met een 6 op 6, maar kon nog niet winnen in het nieuwe jaar. Lukt dat vanavond wel in de Cegeka Arena? Volg het hier vanaf 21u. . Vindt Genk het goede ritme terug? Na 2 speeldagen toekijken pikt Racing Genk vanavond de draad weer op, thuis tegen Zulte Waregem. Dat sloot 2021 af met een 6 op 6, maar kon nog niet winnen in het nieuwe jaar. Lukt dat vanavond wel in de Cegeka Arena? Volg het hier vanaf 21u.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Simen Juklerød, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Paul Onuachu, Joseph Paintsil Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Simen Juklerød, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Paul Onuachu, Joseph Paintsil

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Dion Cools, Timothy Derijck, Cameron Humphreys, Laurens De Bock, Dereck Kutesa, David Hubert, Omar Govea, Ibrahima Seck, Jean-Luc Dompé, Zinho Gano Opstelling Zulte Waregem Sammy Bossut, Dion Cools, Timothy Derijck, Cameron Humphreys, Laurens De Bock, Dereck Kutesa, David Hubert, Omar Govea, Ibrahima Seck, Jean-Luc Dompé, Zinho Gano