LIVE: Govea helpt Genk een handje met ongelukkige owngoal

Racing Genk gaat met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. De thuisploeg toonde de meeste aanvalsdrift, al was er wel een owngoal van Govea nodig om het verschil te maken.

30'

eerste helft, minuut 30. Daar is Onuachu opnieuw! Nieuwe kans voor Genk en opnieuw is het Onuachu die voor gevaar zorgt. Op aangeven van Paintsil haalt hij in de draai uit. Zijn schot gaat rakelings naast. Plots wat pit in deze vooralsnog magere wedstrijd. .