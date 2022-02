LIVE: Twee geschenkjes voor Anderlecht, eentje voor Eupen

Anderlecht bemachtigde eerder deze week een goede uitgangspositie in de halve finale van de beker, maar overtuigde zeker niet. Ook toen heette de tegenstander Eupen. De bezoekers zullen vanavond wraak willen nemen, want zij slikten in het slot een doelpunt na een zeer betwistbare strafschop. Om 18u30 trappen we af.