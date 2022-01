LIVE: STVV holt achter de feiten aan na vroege goal van Charleroi

Fase per fase

47' Bessilé tegen de paal! Bijna moest STVV net als in de eerste helft een vroege tegengoal incasseren. Bessilé kan van dichtbij uithalen op een doorgekopte voorzet, maar zijn schot strandt op de paal. De herhaling toont ook dat hij randje buitenspel stond. . tweede helft, minuut 47.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Bernd Hollerbach grijpt bij de start van de tweede helft in bij STVV. Reitz en Cacace moeten plaats ruimen voor Konaté en Koita. Bij Charleroi behouden ze het vertrouwen in de elf starters.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij STVV, Aboubakary Koita erin, Liberato Cacace eruit wissel Liberato Cacace Aboubakary Koita

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij STVV, Mory Konaté erin, Rocco Reitz eruit wissel Rocco Reitz Mory Konaté

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Charleroi trekt de rust in met een 0-1-voorsprong. Zaroury kon al na amper 7 minuten scoren na geklungel bij Leistner en Russo. STVV kon daar nadien weinig tegenover stellen. De thuisploeg kreeg niet 1 bal binnen het doelkader.

45+1' eerste helft, minuut 46. Nkuba tovert en valt. Schitterende actie van Nkuba. Hij zet Bauer en Lavalée in de wind en snijdt de zestien in, maar krijgt de bal onder druk van Leistner niet binnen het doelkader. Bovendien valt hij pijnlijk tegen de boarding en moet hij even bekomen.

45' eerste helft, minuut 45. 3 minuten extra. De eerste helft krijgt nog een kort verlengstuk. Kan STVV daarin nog iets voor elkaar krijgen?

45' eerste helft, minuut 45. Vervanging bij STVV, Chris Durkin erin, Daiki Hashioka eruit wissel Daiki Hashioka Chris Durkin

45' Exit Hashioka. De schade is toch groot bij Hashioka, die naar adem hapt. Zijn wedstrijd is meteen voorbij, hij wordt vervangen door Durkin. Kayembe kan wel voort. . eerste helft, minuut 45.

43' eerste helft, minuut 43. Ongelukkige botsing. Ongelukkig botsing tussen Hashioka en Kayembe. De Japanner glijdt weg en neemt Kayembe mee in zijn val. Beide spelers blijven liggen, maar vooral Kayembe deelde in de klappen. Hij landde vol op zijn gezicht.

40' eerste helft, minuut 40. Kamara kijkt werkloos toe. STVV heeft na 40 minuten zijn eerste hoekschop te pakken. De bal landt uiteindelijk voor de voeten van Cacace. Die besluit van buiten de zestien over het doel van Kamara. De doelman beleeft een wel erg rustige avond.

38' eerste helft, minuut 38. Brüls werkt zich met veel moeite voorbij Morioka en waagt zijn kans met een knal van buiten de zestien, maar zijn schot is niet gekadreerd. De voorsprong is krap voor Charleroi, maar toch is er weinig reden tot ongerustheid bij de bezoekers.

34' eerste helft, minuut 34. Hayashi in de draai. Heeft STVV het goede ritme te pakken? Hayashi kan plots in de draai uithalen in de zestien. Geen onaardige poging, zijn schot gaat wel naast.

32' eerste helft, minuut 32. Eindelijk nog eens Truiense dreiging. STVV kan eindelijk nog eens voor gevaar zorgen. Cacace brengt de bal op aangeven van Brüls goed voor doel, maar daar kunnen zijn ploegmaats net niet bij de bal. Hayashi wordt prima afgehouden door Bessilé.

28' eerste helft, minuut 28. Gemor op de tribunes. Het thuispubliek laat zijn ongenoegen horen. Het draait voorlopig niet bij hun STVV. De thuisploeg vindt geen oplossingen, bij Charleroi staat de organisatie op punt.

23' eerste helft, minuut 23. Zorgane net niet. Morioka strooit ook vandaag weer met knappe passes. Zorgane komt zo alleen voor Russo, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Toch weer een flinke waarschuwing voor STVV.

20' eerste helft, minuut 20. Russo voorkomt meer averij. Met een schitterende doorsteekpass kan Zorgane Bayo randje buitenspel lanceren op rechts. Russo ziet het gevaar, komt dit keer wél oordeelkundig uit en ontfutselt Bayo de bal.