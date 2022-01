LIVE: Uitblinker Cafaro bezorgt Standard verdiende voorsprong

Standard is na draws tegen Anderlecht en Club Brugge en een zege in Eupen nog ongeslagen in 2022. In wat een voor de rest verloren seizoen is, kunnen de Rouches nog bouwen voor de toekomst. Tegenstander vanavond is KV Mechelen, dat na een corona-break niet meteen weet waar het staat. Om 18u30 trappen we af.