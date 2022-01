Legt Seraing na Beerschot ook flink gewijzigd Eupen over de knie?

18:12

vooraf, 18 uur 12. Eupen uit: van top naar flop. Eupen op bezoek krijgen was in het begin van de competitie geen pretje voor de tegenstanders. Van de eerste 5 uitwedstrijden won Eupen er maar liefst 4. Daarna kwam de klad erin met 6 uitnederlagen op een rij. In de laatste uitwedstrijd bij Kortrijk kon Eupen eindelijk nog eens een punt pakken. .