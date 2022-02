LIVE: Wat een blitzstart van OHL! Kaba scoort in openingsminuut

9' eerste helft, minuut 9. De thuisploeg komt nog eens piepen met een actie van Schrijvers. Die snijdt aan de rand van de zestien naar binnen en haalt uit, maar zijn schot landt in de handen van Vandevoordt . De thuisploeg komt nog eens piepen met een actie van Schrijvers. Die snijdt aan de rand van de zestien naar binnen en haalt uit, maar zijn schot landt in de handen van Vandevoordt

7' Bongonda stelt Runarsson op de proef. Daar is de reactie van Genk. Bongonda pakt uit met een verre knal. Zijn schot krijgt wat effect mee, maar Runarsson laat zich niet verrassen. eerste helft, minuut 7.

2' eerste helft, minuut 2. Kaba slaat toe in openingsminuut! Wat een blitzstart van OH Leuven! Maertens gaat op rechts wel erg makkelijk voorbij Lucumi en brengt de bal laag voor doel. Daar laat de mee opgerukte Kaba de kans niet liggen, hij tikt de bal in één tijd buiten het bereik van Vandevoordt. We zijn nog geen minuut bezig en OHL staat al op voorsprong!

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Sory Kaba van OH Leuven. 1, 0. goal OH Leuven KRC Genk 12' 1 0

1' eerste helft, minuut 1. De eerste dreiging komt van Genk. Preciado zorgt voor de voorbereiding, maar het schot van Trésor is te slap.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Bert Put fluit de inhaalwedstrijd op gang. Zet Genk zijn achtervolging op de top 4 voort of houdt OHL de punten thuis?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:46 vooraf, 20 uur 46. Defensieve zorgen. Zowel Genk als OH Leuven kan dit seizoen geen al te beste defensieve cijfers voorleggen. Genk kon nog maar 5 keer de nul houden, OHL zit aan amper 3 clean sheets. Met respectievelijk 36 en 39 stuks zitten beide clubs ergens in de middenmoot qua aantal tegengoals. Ter vergelijking: competitieleider Union incasseerde dit seizoen nog maar 21 goals. Aanvallend doet Genk het een pak beter met ruim 47 treffers. Enkel Anderlecht (56) en Union (59) troffen vaker raak, al hebben zij ook 2 wedstrijden meer gespeeld dan Genk. OHL zit na 24 wedstrijden aan 34 goals.



Aanvallend doet Genk het een pak beter met ruim 47 treffers. Enkel Anderlecht (56) en Union (59) troffen vaker raak, al hebben zij ook 2 wedstrijden meer gespeeld dan Genk. OHL zit na 24 wedstrijden aan 34 goals.

20:44 De jarige Ngawa moet vrede nemen met een plek op de bank. vooraf, 20 uur 44.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Kleine foutenmarge voor Genk. Genk rekent op een 6 op 6 tegen OH Leuven en KV Mechelen om weer in de running te komen voor de Champions' Play-offs. De kloof met de top 4 bedraagt op dit moment ruim 10 punten, groot is de foutenmarge dus niet voor Genk. OH Leuven telt in de stand slechts 5 punten minder dan Genk. De Leuvenaars schonken zichzelf afgelopen zaterdag wat meer ademruimte in de onderste gelederen met een 1-3-overwinning bij KV Oostende.



OH Leuven telt in de stand slechts 5 punten minder dan Genk. De Leuvenaars schonken zichzelf afgelopen zaterdag wat meer ademruimte in de onderste gelederen met een 1-3-overwinning bij KV Oostende.

20:28 vooraf, 20 uur 28. OHL kon Genk nog nooit verslaan. Genk haalde in de heenronde op eigen veld stevig uit tegen OH Leuven. Bongonda, Onuachu, Ito en Thorstvedt zorgden voor een klinkende 4-0-overwinning. Ook vorig seizoen beleefde OH Leuven weinig plezier aan de duels met Genk. In Genk wist het een puntje te sprokkelen, thuis ging het onderuit. In 11 onderlinge competitieduels kon OH Leuven nog nooit winnen tegen Genk. De Limburgers trokken 7 keer aan het langste eind, 4 draaide de confrontatie op een gelijkspel uit.



In 11 onderlinge competitieduels kon OH Leuven nog nooit winnen tegen Genk. De Limburgers trokken 7 keer aan het langste eind, 4 draaide de confrontatie op een gelijkspel uit.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Uitgestelde wedstrijden. Het had wat voeten in de aarde, maar Racing Genk slaagde er eind vorig jaar na onder meer een passage bij het BAS in om zowel de wedstrijd tegen OH Leuven als die tegen KV Mechelen uit te laten stellen. Reden: te veel afwezige internationals in januari. Genk pikte afgelopen zondag, ruim 2 weken na de zure nederlaag tegen Union, de draad weer op met een eenvoudige zege tegen Zulte Waregem.



Genk pikte afgelopen zondag, ruim 2 weken na de zure nederlaag tegen Union, de draad weer op met een eenvoudige zege tegen Zulte Waregem.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Storck blijft roteren bij Genk. Afgelopen zondag liet Bernd Storck Ito en Bongonda nog op de bank starten, vanavond staat het duo wel aan de aftrap. De Genkse trainer roteert opnieuw flink en zet ook Sadick, Trésor en Preciado in de startelf. De geschorste Munoz verdwijnt uit de basis, net als Cuesta, Hrosovsky, Oyen en Paintsil.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Schrijvers in de basis. Eén wissel bij OHL, waar Schrijvers in de basisploeg komt. Hij neemt de plaats in van de geblesseerde Vlietinck. Voorts kiest Marc Brys voor de vertrouwde namen.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Zet Genk top 4-ambities kracht bij? Met 2 inhaalwedstrijden in 8 dagen tegen OH Leuven en KV Mechelen en tussendoor ook nog het duel tegen Standard staat Racing Genk voor een belangrijke periode. Maakt het vanavond in Leuven een goede start of moet het straks de ambities bijstellen? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

