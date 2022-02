LIVE: Fabelachtig schot van Mercier strandt op de lat, tienkoppig Genk ontsnapt

84' tweede helft, minuut 84. Geen penalty. Genk komt nog eens gevaarlijk opzetten in de Leuvense zestien. Hrosovsky dropt de bal aan de tweede paal tot bij Arteaga, maar die kan er net niet bij. Door een duw in zijn rug? Arteaga claimt een penalty, Put gaat er niet op in. . Geen penalty Genk komt nog eens gevaarlijk opzetten in de Leuvense zestien. Hrosovsky dropt de bal aan de tweede paal tot bij Arteaga, maar die kan er net niet bij. Door een duw in zijn rug? Arteaga claimt een penalty, Put gaat er niet op in.

83' tweede helft, minuut 83. Dan toch einde wedstrijd voor Preciado. Hij wordt uit zijn lijden verlost door Cuesta. . Dan toch einde wedstrijd voor Preciado. Hij wordt uit zijn lijden verlost door Cuesta.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij KRC Genk, Carlos Cuesta erin, Ángelo Preciado eruit wissel Ángelo Preciado Carlos Cuesta

82' tweede helft, minuut 82. Rezaei verknoeit mooie kans. Rezaei krijgt meteen een stevige kans. De bal valt plots voor zijn voeten, maar hij mikt in één tijd van dichtbij wild over. Hier was meer mee te doen, zo denken de OHL-supporters er duidelijk ook over. . Rezaei verknoeit mooie kans Rezaei krijgt meteen een stevige kans. De bal valt plots voor zijn voeten, maar hij mikt in één tijd van dichtbij wild over. Hier was meer mee te doen, zo denken de OHL-supporters er duidelijk ook over.

81' tweede helft, minuut 81. Preciado is weer opgelapt, hij mag dus blijven staan. Bongonda gaat wel naar de kant bij Genk, hij wordt vervangen door Oyen. Bij OHL komt Rezaei in de ploeg voor Schrijvers. . Preciado is weer opgelapt, hij mag dus blijven staan. Bongonda gaat wel naar de kant bij Genk, hij wordt vervangen door Oyen. Bij OHL komt Rezaei in de ploeg voor Schrijvers.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Theo Bongonda eruit wissel Theo Bongonda Luca Oyen

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Kaveh Rezaei erin, Siebe Schrijvers eruit wissel Siebe Schrijvers Kaveh Rezaei

79' tweede helft, minuut 79. Blessure Preciado? Preciado pakt uit met een knappe dribbelactie en waagt zijn kans met een schot vanuit het halve maantje. Zijn schot gaat toch nog een eindje naast. Het is mogelijk de laatste actie van de Ecuadoraan, want hij gaat erbij zitten. . Blessure Preciado? Preciado pakt uit met een knappe dribbelactie en waagt zijn kans met een schot vanuit het halve maantje. Zijn schot gaat toch nog een eindje naast. Het is mogelijk de laatste actie van de Ecuadoraan, want hij gaat erbij zitten.

75' Runarsson houdt Paintsil van de 1-2. Genk komt een kwartier voor het einde zowaar bijna op voorsprong. Thorstvedt geeft de bal perfect mee in de loop van Paintsil. De invaller haalt aan de rand van de zestien in één tijd uit, maar treft de vuisten van Runarsson. . tweede helft, minuut 75. Runarsson houdt Paintsil van de 1-2 Genk komt een kwartier voor het einde zowaar bijna op voorsprong. Thorstvedt geeft de bal perfect mee in de loop van Paintsil. De invaller haalt aan de rand van de zestien in één tijd uit, maar treft de vuisten van Runarsson.

75' tweede helft, minuut 75. Het is toch wat magertjes bij OHL. Op de heerlijke, verrassende knal van Mercier na heeft de thuisploeg nog maar weinig laten zien in de tweede helft. Zit het venijn in de staart? . Het is toch wat magertjes bij OHL. Op de heerlijke, verrassende knal van Mercier na heeft de thuisploeg nog maar weinig laten zien in de tweede helft. Zit het venijn in de staart?

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij KRC Genk, Joseph Paintsil erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Joseph Paintsil

72' tweede helft, minuut 72. Exit Gouden Schoen. Onuachu gaat onder luid gefluit van de OHL-aanhang tergend traag naar de kant. De Gouden Schoen wordt na een teleurstellende wedstrijd vervangen door Paintsil. . Exit Gouden Schoen Onuachu gaat onder luid gefluit van de OHL-aanhang tergend traag naar de kant. De Gouden Schoen wordt na een teleurstellende wedstrijd vervangen door Paintsil.

69' Mercier op de lat! Olala, wat een trap van Mercier! De Fransman laat nog maar eens zijn klasse zien met een onwaarschijnlijk afstandsschot. Gelukkig voor Genk spat zijn poging uiteen op de onderkant van de lat. Deze prachtige poging had beter verdiend. . tweede helft, minuut 69. Mercier op de lat! Olala, wat een trap van Mercier! De Fransman laat nog maar eens zijn klasse zien met een onwaarschijnlijk afstandsschot. Gelukkig voor Genk spat zijn poging uiteen op de onderkant van de lat. Deze prachtige poging had beter verdiend.

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij OH Leuven, Alexis De Sart erin, Mandela Keita eruit wissel Mandela Keita Alexis De Sart

66' tweede helft, minuut 66. Voor Keita zit de wedstrijd erop, hij wordt bij OHL vervangen door De Sart. . Voor Keita zit de wedstrijd erop, hij wordt bij OHL vervangen door De Sart.

62' tweede helft, minuut 62. Onuachu nog eens aan het kanon. Genk komt dan toch nog eens piepen. Onuachu draait zich in de zestien knap open en pakt uit met een lage knal, maar Runarsson is bij de pinken. . Onuachu nog eens aan het kanon Genk komt dan toch nog eens piepen. Onuachu draait zich in de zestien knap open en pakt uit met een lage knal, maar Runarsson is bij de pinken.

60' tweede helft, minuut 60. Geel voor Bongonda. Bongonda maakt zich druk tegen scheidsrechter Bert Put. Het komt hem op een gele kaart voor protest te staan. . Geel voor Bongonda Bongonda maakt zich druk tegen scheidsrechter Bert Put. Het komt hem op een gele kaart voor protest te staan.

60' Gele kaart voor Theo Bongonda van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 60 Theo Bongonda KRC Genk