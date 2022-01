LIVE: Club morst met de kansen, doelpunt van Vormer afgekeurd

Even heeft Club zijn verdiende voorsprong te pakken als Vormer kan scoren op aangeven van De Ketelaere, maar de VAR trekt daar een streep door: Dost liep buitenspel in de opbouw naar de goal.

Doelpunt van Vormer afgekeurd. Even heeft Club zijn verdiende voorsprong te pakken als Vormer kan scoren op aangeven van De Ketelaere, maar de VAR trekt daar een streep door: Dost liep buitenspel in de opbouw naar de goal. . eerste helft, minuut 31.

14'

eerste helft, minuut 14. Daar is Club opnieuw, nu eens met een combinatie over de linkerkant. Vanaken bedient Rits aan de tweede paal, die in één tijd in het zijnet trapt. .