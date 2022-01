Bas Dost bezorgt Club Brugge drie zwaarbevochten punten in Kortrijk

tweede helft, minuut 91. Herrmann kopt over. Het wordt nog bibberen voor Club! Herrmann wint het luchtduel tegen Mechele bij een goed aangesneden vrije trap, maar zijn kopbal vliegt over. .

Vanaken brengt zichzelf bijna in de problemen met een mindere controle in de grote rechthoek. Hij zet het foutje zelf recht met een stevige sliding tackle.

80'

tweede helft, minuut 80. Herrmann knalt over! Daar is Kortrijk nog eens: D'Haene legt achteruit tot bij Herrmann, die in één tijd over besluit. Zo blijft het wel spannend. .