Vanhaezebrouck voor Gent-Antwerp: "Met volk erbij ook weer meer spektakel op het veld"

Reactie van Antwerp? De slappe vertoning tegen STVV is nog even blijven nazinderen op de Bosuil, met onder meer een boze preek van voorzitter Paul Gheysens in de kleedkamers. Gheysens verwacht vandaag, uitgerekend in 'zijn' Ghelamco Arena, een duidelijke reacties van de Antwerp-spelers.

We staan 6e en ons doel is 4e worden. Er is dus nog wat werk te doen. Tegen Antwerp mag er weer volk binnen. Het zal voor elke club lastig geweest zijn, maar ik vond het heel raar dat we plots van wel volk naar geen volk gingen. Ik ben blij dat de fans nu weer binnen mogen, want dit komt ook het spektakel op het veld ten goede. Gent-trainer Vanhaezebrouck