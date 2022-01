LIVE: Roept KV Oostende de indrukwekkende reeks van Cercle Brugge een halt toe?

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij Cercle Brugge, Edgaras Utkus erin, Jesper Daland eruit wissel Jesper Daland Edgaras Utkus

28' Moet Cercle al een tweede keer wisselen? Ook Daland lijkt niet meer voort te kunnen na die botsing met Hubert. Daarbij lijkt de Noor zich stevig te hebben bezeerd aan de ribben. . eerste helft, minuut 28. Moet Cercle al een tweede keer wisselen? Ook Daland lijkt niet meer voort te kunnen na die botsing met Hubert. Daarbij lijkt de Noor zich stevig te hebben bezeerd aan de ribben.

27' eerste helft, minuut 27. D'Haese wordt knap de diepte in gestuurd. Met één pass zijn ze bjina alle groenhemden kwijt, alleen Miangue staat nog tussen D'Haese en doelman Didillon. Alleen blijft Miangue goed naar de bal kijken, waardoor zijn ploegmaats weer kunnen aansluiten. . D'Haese wordt knap de diepte in gestuurd. Met één pass zijn ze bjina alle groenhemden kwijt, alleen Miangue staat nog tussen D'Haese en doelman Didillon. Alleen blijft Miangue goed naar de bal kijken, waardoor zijn ploegmaats weer kunnen aansluiten.

26' eerste helft, minuut 26. Vervanging bij Cercle Brugge, Vitinho erin, Robbe Decostere eruit wissel Robbe Decostere Vitinho

25' Moet Decostere naar de kant? Het is zelfs Decostere zelf die een blessure lijkt op te lopen in die tackle wanneer Ndicka vol op zijn enkel landt. Vitinho maakt zich klaar om in te vallen. . eerste helft, minuut 25. Moet Decostere naar de kant? Het is zelfs Decostere zelf die een blessure lijkt op te lopen in die tackle wanneer Ndicka vol op zijn enkel landt. Vitinho maakt zich klaar om in te vallen.

23' eerste helft, minuut 23. Ndicka gaat met veel lawaai liggen na een tackle van Decostere. Veel lijkt er niet aan de hand en de herhalingen bevestigen dat. KVO mag gewoon inwerpen. . Ndicka gaat met veel lawaai liggen na een tackle van Decostere. Veel lijkt er niet aan de hand en de herhalingen bevestigen dat. KVO mag gewoon inwerpen.

20' eerste helft, minuut 20. Hubert torpedeert of getorpedeerd? Hotic draait een verre vrije trap evaarlijk voor doel. Hubert komt ver uit en springt daarbij in het pak van aanstormende spelers. Daland lijkt het voornaamste slachtoffer te zijn nadat hij de knie van Hubert tegen de ribben krijgt. . Hubert torpedeert of getorpedeerd? Hotic draait een verre vrije trap evaarlijk voor doel. Hubert komt ver uit en springt daarbij in het pak van aanstormende spelers. Daland lijkt het voornaamste slachtoffer te zijn nadat hij de knie van Hubert tegen de ribben krijgt.

18' Cercle opent sterk. Cijfers zijn uiteindelijk slechts cijfers, maar Cercle opent alvast met 64% balbezit. De thuisploeg wil de wedstrijd duidelijk in handen nemen. . eerste helft, minuut 18. Cercle opent sterk Cijfers zijn uiteindelijk slechts cijfers, maar Cercle opent alvast met 64% balbezit. De thuisploeg wil de wedstrijd duidelijk in handen nemen.

15' eerste helft, minuut 15. Decostere wil de bal meteen voor doel werpen, maar blijft daarbij niet met beide voeten op de grond staan. Iets te enthousiast, laat ons zeggen. . Decostere wil de bal meteen voor doel werpen, maar blijft daarbij niet met beide voeten op de grond staan. Iets te enthousiast, laat ons zeggen.

12' eerste helft, minuut 12. D'Haese trapt voorlangs! De reactie van KV Oostende laat niet lang op zich wachten! D'Haese krijgt de bal van Ndicka, maar trapt laag voorlangs. Uiteindelijk kwam Ndicka ook overduidelijk terug uit buitenspel, dus zou het feestje sowieso niet zijn doorgegaan. . D'Haese trapt voorlangs! De reactie van KV Oostende laat niet lang op zich wachten! D'Haese krijgt de bal van Ndicka, maar trapt laag voorlangs. Uiteindelijk kwam Ndicka ook overduidelijk terug uit buitenspel, dus zou het feestje sowieso niet zijn doorgegaan.

10' eerste helft, minuut 10. Definitief afgekeurd. Het knappe doelpunt van Matondo wordt ook in tweede zit niet goedgekeurd. De Welshman staat net buitenspel, maar dat is voldoende. . Definitief afgekeurd Het knappe doelpunt van Matondo wordt ook in tweede zit niet goedgekeurd. De Welshman staat net buitenspel, maar dat is voldoende.

9' eerste helft, minuut 9.

9' De VAR via de telefoon. De VAR kan enkel bereikt worden via de telefoon, dus krijgen we even een absurde situatie. De lijn wordt in elk geval getrokken. . eerste helft, minuut 9. De VAR via de telefoon De VAR kan enkel bereikt worden via de telefoon, dus krijgen we even een absurde situatie. De lijn wordt in elk geval getrokken.

8' Matondo scoort, maar uit buitenspel! Matondo wordt prachtig door de buitenspelval geloodst, omspeelt Hubert en legt de bal netjes binnen! Maar de vlag gaat meteen de lucht in. . eerste helft, minuut 8. Matondo scoort, maar uit buitenspel! Matondo wordt prachtig door de buitenspelval geloodst, omspeelt Hubert en legt de bal netjes binnen! Maar de vlag gaat meteen de lucht in.

7' eerste helft, minuut 7.

5' eerste helft, minuut 5. Lang zijn we nog niet bezig, maar er zijn toch al flink wat overtredingen gefloten. Beide teams gaan er vol voor, zoveel is zeker. . Lang zijn we nog niet bezig, maar er zijn toch al flink wat overtredingen gefloten. Beide teams gaan er vol voor, zoveel is zeker.

2' eerste helft, minuut 2. Van der Bruggen moet zich meteen verantwoorden. Hannes Van der Bruggen beseft dat hij de snelle Ndicka niet kan volgen op de counter en begaat dan een opzettelijke overtreding. Altijd geel, maar de Brugse aanvoerder lijkt de klok mee te hebben. . Van der Bruggen moet zich meteen verantwoorden Hannes Van der Bruggen beseft dat hij de snelle Ndicka niet kan volgen op de counter en begaat dan een opzettelijke overtreding. Altijd geel, maar de Brugse aanvoerder lijkt de klok mee te hebben.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Jan Breydel! Cercle en KV Oostende zijn begonnen aan hun duel op de 25e speeldag! Breit Cercle een vervolg aan zijn straffe reeks of is KVO de spelbreker van dienst? . De bal rolt in Jan Breydel! Cercle en KV Oostende zijn begonnen aan hun duel op de 25e speeldag! Breit Cercle een vervolg aan zijn straffe reeks of is KVO de spelbreker van dienst?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen