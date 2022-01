Timmy Simons waarschuwt zijn groep voor Beerschot: "Gewond dier is altijd gevaarlijker"

11:34

vooraf, 11 uur 34. Coach van de bezoekers: "We mogen Beerschot niet onderschatten". Beerschot incasseerde woensdag een uppercut door de nederlaag bij eerste degradatieconcurrent Seraing. Vandaag volgt een eerste kans om de hoop toch nog wat in leven te houden. Op het Kiel ontvangt Beerschot Zulte Waregem. "We mogen Beerschot zeker niet onderschatten", klinkt het bij Timmy Simons, coach van Essevee. "Een gewond dier is altijd gevaarlijker." .