LIVE: Grijpt Beerschot een van zijn laatste kansen tegen Zulte Waregem?

eerste helft, minuut 22. De afstand tussen de laatste verdediger van beide ploegen is plots gigantisch, waardoor de ruimtes ook enorm groot worden. Moeilijk te belopen, maar dat geldt blijkbaar voor beide teams. .

eerste helft, minuut 21. Gano kent niet de makkelijkste wedstrijd. Nu wordt hij goed opgevangen door De Smet en gaat hij neer. Nooit een overtreding, maar niet fijn voor een spits die voorlopig niet goed in de match zit. .

eerste helft, minuut 20. Kutesa ontdoet zich langs de zijlijn knap van Bourdin, maar dan staat er met De Smet al snel een tweede bewaker en die is er net teveel aan. .

eerste helft, minuut 19. De lengte van Zinho Gano blijft een wapen. De Bock mikt zijn voorzet naar de boomlange spits, maar Stipe Radic blijft goed naar de bal kijken en kopt de bal in hoekschop. .

eerste helft, minuut 17. Het openingskwartier was overduidelijk voor Beerschot en dat wist de thuisploeg ook te bekronen met een vroeg doelpunt. Tijd voor Zulte Waregem om een tandje bij te schakelen. .

Bossut haalt opelucht adem! De vrije trap van Holzhauser valt palt op het hoofd van Shankland, die de bal met een ware buffelstoot richting doel kopt. Sammy Bossut zal opgelucht zijn dat die bal recht in zijn armen belandde. . eerste helft, minuut 10.

eerste helft, minuut 8. Konstantopoulos trapt Beerschot terecht op voorsprong! De hoekschop van Holzhauser is niet geweldig, maar via een kattepootje valt de bal in de voeten van Konstantopoulos, die het leer zonder nadenken door het pak en voorbij Bossut trapt! .