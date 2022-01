OHL-coach wil reactie zien bij Zulte Waregem: "Zo snel mogelijk behoud"

Na een slechte wedstrijd wil je snel een ander gelaat tonen. De groep is in haar eer aangetast en wil dit zo snel mogelijk rechtzetten.

OHL-coach Marc Brys.

vooraf, 15 uur 23. Brys baalde in Beerschot. OHL verloor afgelopen weekend voor het eerst sinds 26 december 2020 een competitiewedstrijd waarin het op voorsprong kwam. Elk van de voorgaande vijftien wedstrijden waarin het als eerste scoorde, leverde geen nederlaag (9 zeges en zes gelijke spelen) op. "We deden het vooral niet goed in de eerste helft. Het was nochtans een ideaal scenario aangezien we op voorsprong kwamen", keek coach Marc Brys terug. "De tweede helft was beter, maar het resultaat nefast." De laatste keer dat OHL naar Essevee ging werd het 2-3. De heenmatch dit seizoen was op de eerste speeldag en eindigde op 1-1. .