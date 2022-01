LIVE: Zulte Waregem begint met veel aanvallende intenties aan tweede helft

Shengelia verrast met een prima actie en trapt van ver. Bossut is bij de les en houdt de gelijke stand op het bord.

Bossut paraat. Shengelia verrast met een prima actie en trapt van ver. Bossut is bij de les en houdt de gelijke stand op het bord. . tweede helft, minuut 58.

tweede helft, minuut 56. De bezoekers knokken zich opnieuw in de partij. Mercier zoekt zijn ploeggenoten aan de rand van de zestien, niemand durft het aan om Bossut onder vuur te nemen. .

tweede helft, minuut 53. Opnieuw Zulte Waregem in het offensief. Cools stoomt door en legt af naar Vossen. De topschutter kan net niet bij de bal. .

tweede helft, minuut 51. Zulte Waregem begint opnieuw het best. De thuisploeg dwingt 3 opeenvolgende hoekschoppen af. Eenmaal kon Gano zijn kopbal richten. Tot een save werd Runarsson niet gedwongen. .

tweede helft, minuut 47. Tweede helft. Zulte Waregem brengt het spel op gang voor de resterende 45 minuten voetbal in het Regenboogstadion. .

rust, 19 uur 36. Rust: 1-1. "Een belangrijke wedstrijd", dat was de teneur bij beide ploegen voor de aftrap. Zulte Waregem begon het best aan de wedstrijd, maar OHL nam de hoofdrol en het balbezit over. Op het halfuur verzilverde Kaba de inzet van de bezoekers. Vlak voor rust maakte Jelle Vossen gelijk. Resultaat: 1-1 na een kansarme eerste helft. .