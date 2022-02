LIVE: Cuypers trapt tienkoppig Mechelen heerlijk langszij tegen Genk

Ook KV Mechelen krijgt nu een goeie kans. Van Hoorenbeeck zoekt en vindt zijn spits Cuypers. Vandevoordt heeft een goede reflex in petto om de 1-2 te verijdelen.

Save Vandevoordt. Ook KV Mechelen krijgt nu een goeie kans. Van Hoorenbeeck zoekt en vindt zijn spits Cuypers. Vandevoordt heeft een goede reflex in petto om de 1-2 te verijdelen. . tweede helft, minuut 55.

tweede helft, minuut 54. Genk probeert na dat doelpunt de druk weer wat op te vijzelen. Een hoekschop belandt in de kleine rechthoek van Mechelen, maar niemand kan er een teen tegen zetten. .

tweede helft, minuut 46. GOAL! 1-1 Cuypers. Beter kan je niet aan de tweede helft beginnen. Schofs brengt een hoekschop goed voor en Cuypers jast het leer fraai in doel. Vandevoordt kan er zijn vingertoppen nog tegen zetten, maar het is niet genoeg om de 1-1 te voorkomen. .

tweede helft, minuut 44. Start 2e helft. We voetballen weer in de Cegeka Arena. Bij Mechelen komt Van Hoorenbeeck in de plaats van Bijker. .