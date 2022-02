Genk en KV Mechelen spelen vanavond inhaalmatch, wie verhoogt kansen op Champions' Play-offs?

15:23

vooraf, 15 uur 23. Genk-coach Storck: "Natuurlijk geloof ik nog in top 4". Racing Genk is 10 punten verwijderd van de 4e plek. Als het de Champions' Play-offs nog wil bereiken, mag het geen steek meer laten vallen. Gelooft de trainer zelf nog in de top 4? "Natuurlijk, elke dag geloof ik erin", zegt Genk-coach Bernd Storck. "Elke dag ben ik optimistisch en proberen we de spelers zo goed mogelijk klaar te stomen voor de komende matchen." .