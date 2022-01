LIVE: Renaud Emond breekt de ban voor Standard in derby tegen Eupen

58' tweede helft, minuut 58. Standard plooit terug. Eupen heeft zich absoluut niet gewonnen gegeven. Krämer schreeuwt het vuur in de harten van zijn manschappen. Met succes: de Panda's dringen hun tegenstander terug. Belonen ze die drang naar voren straks met een doelpunt? . Standard plooit terug. Eupen heeft zich absoluut niet gewonnen gegeven. Krämer schreeuwt het vuur in de harten van zijn manschappen. Met succes: de Panda's dringen hun tegenstander terug. Belonen ze die drang naar voren straks met een doelpunt?

52' tweede helft, minuut 52. Kat- en muisspelletje. Het spelbeeld van het begin van de tweede helft is te vergelijken met die van de eerste 45 minuten. Het is vooral Eupen die de bal in de ploeg laat rondgaan. Toch is het Standard die op de tegenaanval voor de dreiging zorgt.

47' tweede helft, minuut 47. De eerste bal tussen de palen is een feit. De Rouches krijgen een vrije trap op een interessante plaats. Donnum legt de bal een vijftal meter buiten de grote rechthoek. Het nummer 11 van Standard veinst een voorzet, maar gaat zijn eigen kans. Nurudeen laat zich niet verrassen en vangt de bal op.

46' tweede helft, minuut 46. START. De bal rolt opnieuw in het Kehrwegstadion. Kan Standard de voorsprong behouden en een belangrijke stap zetten in het klassement? Of laat het zich verrassen door het energieke Eupen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:41 rust, 19 uur 41. RUST (0-1). Dat er heel wat op het spel stond voor beide ploegen was duidelijk. Zowel Standard als Eupen begon afwachtend aan de derby. Heel wat middenveldspel en schoten uit de tweede lijn was het verdict. Het was dan ook wachten tot vlak voor de rust vooraleer de bal het net deed trillen. Renaud Emond brak de van in de 45e minuut. De Fenix herrijst dus weer uit z'n as. De verloren zoon van de Rouches is na een avontuur in Nantes opnieuw de verlosser van "zijn" Standard. Net zoals vorige week zorgt de spits voor een belangrijk doelpunt.

Het was dan ook wachten tot vlak voor de rust vooraleer de bal het net deed trillen. Renaud Emond brak de van in de 45e minuut.

De Fenix herrijst dus weer uit z'n as. De verloren zoon van de Rouches is na een avontuur in Nantes opnieuw de verlosser van "zijn" Standard. Net zoals vorige week zorgt de spits voor een belangrijk doelpunt.



19:31 rust, 19 uur 31. Vervanging bij KAS Eupen, Teddy Alloh erin, Jordi Amat eruit wissel Jordi Amat Teddy Alloh

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Renaud Emond van Standard. 0, 1. goal KAS Eupen Standard 65' 0 1

44' eerste helft, minuut 44. Doelpunt Standard: 0-1! Dan toch! Het is Emond die net voor de rust de ban breekt voor Standard. De bal blijft in het pak hangen na een hoekschop. Emond reageert als eerste en kan zijn teen tegen de bal duwen. Zo rolt de bal stilletjes binnen.

41' eerste helft, minuut 41. Even alles hens aan dek in de achterlinie van Standard. Een snelle counter van Eupen komt bij N'Dri terecht. De dribbelkont gaat op wandel, maar struikelt de grote rechthoek in. Niet veel later is hij op revanche belust. Deze keer draait hij wel goed weg. De Ivoriaan maakt zo ruimte om uit te halen. Bodart is bij de pinken en kan het schot pareren.

41' eerste helft, minuut 41. Slotoffensief Eupen. Eupen lijkt aan een slotoffensief te timmeren. Het laat de bal van voet naar voet gaan in afwachting van een opening. N'Goy denkt die gevonden te hebben en haalt uit. Te onbezonnen. Zijn poging waait de tribune in.

36' eerste helft, minuut 36. Als het niet vanop afstand lukt, dan maar met combinatiespel? De Panda's tikken de roodhemden even tureluurs op de rechterflank. Beck dropt de bal na het tikitaka-intermezzo in de tweede zone, maar daar staat enkel Raskin te wachten. Gevaar geweken.

33' eerste helft, minuut 33.

31' eerste helft, minuut 31. Pegel van Peeters. Afstandsschoten troef! Peeters haalt de mosterd bij zijn tegenstander Emond en probeert het nu ook vanuit de tweede lijn. Hij krijgt te veel ruimte, maar ook hij schuift het leer een paar centimeter naast de kooi van Bodart.

29' eerste helft, minuut 29. Emond waant zich in een schietkraam. Na zijn poging op de lat, twijfelt hij nu ook niet om de trekker over te halen. Zijn kanonskogel vliegt deze keer een metertje over. Derde keer goede keer zo meteen?

26' eerste helft, minuut 26. Zinedine N'Dri. N'Dri voelt zich vandaag duidelijk in zijn sas. De vaardige aanvaller laat zijn flukse dribbel botvieren tegen de Standard-verdedigers. Zo zet hij twee man op het verkeerde been met een goed uitgevoerde Zidane-beweging.

23' Pats! Emond op de lat. Renaud Emond profiteert bijna van een defensieve dwaling van Eupen. Eupen-middenvelder Gnaka speelt de bal gevaarlijk achteruit. Emond ligt op de loer en gaat met de bal aan de haal. Hij ziet Nurudeen naar zich toe snellen en trapt de bal over de keeper heen. Helaas voor de Rouches weerklinkt er een harde knal in het Kehrwegstadion: de lat is vandaag de dwarsligger voor de Luikse spits. eerste helft, minuut 23.

20' eerste helft, minuut 20. Hard tegen onzacht. Het zou geen derby zijn als er niet op het scherpst van de snee geduelleerd werd. Zo zien we ook meteen de eerste gele kaart de lucht ingestoken worden. Alexandro Calut laat drikkelkont N'Dri kennismaken met de grasmat.