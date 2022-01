Derbyday voor Eupen en Standard: springen de Rouches over hun buren?

vooraf, 18 uur 25. Standard in kwartfinales Afrika Cup. Standard kan vandaag onder anderen niet rekenen op Selim Amallah, Abdoul Tapsoba, Hamza Rafia en Fai Collins. Toch mag het trots zijn. Het Luikse kwartet heeft al een ticket voor de kwartfinale van de Afrika Cup beet. .

Op 20 november was Eupen in Luik aan de slag. Het verloor nipt met 1-0 door een owngoal van Agbadou.

vooraf, 18 uur 11. Heenmatch: 1-0. Op 20 november was Eupen in Luik aan de slag. Het verloor nipt met 1-0 door een owngoal van Agbadou. .

18:01

vooraf, 18 uur 01. Vrije val. Eupen pakte vorige week tegen Kortrijk nog eens een punt. Na 0 op 12 was dat deugddoend, maar de Panda's blijven nog steeds in vrije val. Sinds de tiende speeldag, toen ze trots aan de leiding gingen, pakte het amper zes puntjes in dertien speeldagen. .