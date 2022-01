Kums en Nurio op de bank bij Gent, basiself van Oostende blijft ongewijzigd

20:24

vooraf, 20 uur 24. 2 zeges in 2 maanden. Markus Pflanz, de vervanger van de naar Genoa vertrokken Alexander Blessin, debuteerde afgelopen vrijdag als T1 van KVO met een thuisnederlaag tegen Antwerp. Medley bracht de kustploeg nochtans op voorsprong, maar Frey en Balikwisha loodsten Antwerp nog naar de zege. Oostende bleef zo opnieuw met lege handen achter, voor de 9e keer in de laatste 11 wedstrijden. Enkel thuis tegen Eupen en op bezoek bij Beerschot kon het de volle buit pakken. 2 zeges in 2 maanden, het is een bijzonder mager bilan. .