Union houdt zich gedeisd voor de topper op Club Brugge: "Geen euforie bij ons"

vooraf, 07 uur 42. "Geen euforie bij Union". Union legt de druk voor de topper bij Club Brugge. Wie had het anders verwacht? Toch is coach Felice Mazzu zich bewust van de eigen kwaliteiten. "De overwinning tegen Genk afgelopen weekend kan ons een kleine boost geven, want iedereen was na die match uiteraard heel gelukkig. Tegelijkertijd houdt iedereen de voetjes op de grond. Het is niet dat het hier een en al euforie is. We moeten er gewoon voor zorgen dat we elke match met dezelfde goesting spelen." .