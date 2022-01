Club Brugge-coach bewondert Union: "Ze hebben beste team en zijn grootste titelkandidaat"

15:10

vooraf, 15 uur 10. Schreuder: "Union is grootste titelkandidaat". Op zijn persconferentie heeft Alfred Schreuder leider Union bewierookt voor de ontmoeting van morgen. "Ik vind dat Union het beste team heeft. Dat is hun grootste kwaliteit", zegt de Nederlandse coach van Club Brugge. "Union vormt een echt team en dat is het belangrijkste in voetbal. Als je kijkt naar hun prestaties van de afgelopen maanden, staan ze verdiend op kop en zijn ze ook de grootste titelkandidaat. Maar wij willen daar ook bij horen." .