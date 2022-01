Bayo in de spits bij Charleroi, nog geen plek voor Bryan Reynolds bij Kortrijk

20:23 Charleroi sleept puntje uit de brand in heenronde. De vorige ontmoeting tussen beide ploegen in de Jupiler Pro League dateert van 10 oktober. Kortrijk leek de 3 punten thuis te houden, tot Gholizadeh in de 95e minuut alsnog de 2-2 maakte. Een puntendeling in West-Vlaanderen was het gevolg. Wat wordt het vandaag? . vooraf, 20 uur 23. Charleroi sleept puntje uit de brand in heenronde De vorige ontmoeting tussen beide ploegen in de Jupiler Pro League dateert van 10 oktober. Kortrijk leek de 3 punten thuis te houden, tot Gholizadeh in de 95e minuut alsnog de 2-2 maakte. Een puntendeling in West-Vlaanderen was het gevolg. Wat wordt het vandaag?

Still kiest voor Bayo in de spits. Vakoun Issouf Bayo moet voor de doelpunten zorgen vanavond. De Gent-huurling krijgt de voorkeur op Nkuba. Ook Knezevic wordt naar de bank verwezen, ten voordele van Zorgane.

Nog geen plek voor Reynolds in selectie. KV Kortrijk leent de 20-jarige rechtsachter Bryan Reynolds voor de rest van het seizoen van AS Roma. De Amerikaan zit nog niet in de selectie voor de partij tegen Charleroi.

Ontbrekende pionnen. Charleroi kan vanavond geen beroep doen op Koffi en Gholizadeh, die hun kunsten tonen op de Afrika cup. Ook Kortrijk mist 2 spelers die bij hun nationale selecties aan de slag moe(s)ten: Badamosi en Selemani. Bij de bezoekers ontbreken Vandendriessche en Gueye door blessureleed.

Kortrijk wil Charleroi vergezellen in de stand. Charleroi ontvangt vanavond nummer 8 uit de Jupiler Pro League, KV Kortrijk. De thuisploeg telt 3 punten uit 23 wedstrijden. Kortrijk telt 3 puntjes minder en kan vandaag Charleroi vergezellen in de stand.

De spirit is top. We willen zo veel mogelijk punten pakken. Dat belooft voor de toekomst. Charleroi-coach Edward Still.

Ontdek wat de Charleroi-coach op zijn persbabbel te vertellen had:

Opstelling Charleroi. Bingourou Kamara, Jules Van Cleemput, Loïc Bessile, Valentine Ozornwafor, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Adem Zorgane, Jackson Tchatchoua, Vakoun Issouf Bayo, Anass Zaroury

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Lucas Rougeaux, Tsuyoshi Watanabe, Aleksandar Radovanovic, Kristof D'Haene, Ante Palaversa, Abdelkahar Kadri, Mathias Fixelles, Dylan Mbayo, Billel Messaoudi, Marlos Moreno