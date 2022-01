LIVE: Hara hijst STVV op gelijke hoogte tegen Antwerp

Fase per fase

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Antwerp, Johannes Eggestein erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel Michel Ange Balikwisha Johannes Eggestein

82' tweede helft, minuut 82. De bal blijft opnieuw hangen na een hoekschop en Lavalée zet er zijn rechtervoet tegen. Hij kan er geen medemaat mee bereiken en Butez ook niet verontrusten. . De bal blijft opnieuw hangen na een hoekschop en Lavalée zet er zijn rechtervoet tegen. Hij kan er geen medemaat mee bereiken en Butez ook niet verontrusten.

74' tweede helft, minuut 74. 1-2 van Hayashi gaat niet door. Hayashi duwt het leer prima voorbij Butez, maar de Japanner stond wel meters buitenspel. Antwerp komt hier even met de schrik vrij. . 1-2 van Hayashi gaat niet door Hayashi duwt het leer prima voorbij Butez, maar de Japanner stond wel meters buitenspel. Antwerp komt hier even met de schrik vrij.

70' tweede helft, minuut 70. Frey twijfelt niet als hij een 2e bal voor zijn rekening neemt. Hij vuurt meteen een schot af, maar dat schot zeilt ver over. Het is voorlopig nog niet echt de wedstrijd van de topschutter. . Frey twijfelt niet als hij een 2e bal voor zijn rekening neemt. Hij vuurt meteen een schot af, maar dat schot zeilt ver over. Het is voorlopig nog niet echt de wedstrijd van de topschutter.

67' tweede helft, minuut 67. De Laet naar de kant. De Laet kan toch niet meer voort en wordt vervangen door Bataille. Priske zet op aanvallend vlak ook alles op alles en gooit Samatta nog in de strijd. . De Laet naar de kant De Laet kan toch niet meer voort en wordt vervangen door Bataille. Priske zet op aanvallend vlak ook alles op alles en gooit Samatta nog in de strijd.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Antwerp, Mbwana Samatta erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Mbwana Samatta

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Antwerp, Jelle Bataille erin, Ritchie De Laet eruit wissel Ritchie De Laet Jelle Bataille

66' tweede helft, minuut 66. Nainggolan wil een strafschop. Na een vrije trap beroert Hayashi het leer even in de eigen 16-meter. Nainggolan ziet er een strafschop in. Er komt een VAR-moment, maar geen elfmeter. . Nainggolan wil een strafschop Na een vrije trap beroert Hayashi het leer even in de eigen 16-meter. Nainggolan ziet er een strafschop in. Er komt een VAR-moment, maar geen elfmeter.

64' tweede helft, minuut 64. Kans Dessoleil. Antwerp kan nog een keer dreigen. Verstraete verstuurt een vrije trap naar de 2e paal en daar staat Dessoleil die over kopt. Met zo'n kansen moet "The Great Old" het voorlopig doen. . Kans Dessoleil Antwerp kan nog een keer dreigen. Verstraete verstuurt een vrije trap naar de 2e paal en daar staat Dessoleil die over kopt. Met zo'n kansen moet "The Great Old" het voorlopig doen.

61' tweede helft, minuut 61. Ritchie De Laet is uit bijzonder stevig hout gesneden. De flankverdediger loopt gewoon weer tussen de lijnen. Hij gaat het toch nog eens proberen. . Ritchie De Laet is uit bijzonder stevig hout gesneden. De flankverdediger loopt gewoon weer tussen de lijnen. Hij gaat het toch nog eens proberen.

58' tweede helft, minuut 58. De Laet blijft plots na een tackle op Cacace liggen op de grasmat en er komt verzorging aan te pas. Kan de kapitein van "The Great Old" nog voort spelen? . De Laet blijft plots na een tackle op Cacace liggen op de grasmat en er komt verzorging aan te pas. Kan de kapitein van "The Great Old" nog voort spelen?

53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Taichi Hara van STVV. 1, 1. goal Antwerp STVV 85' 1 1

53' tweede helft, minuut 53. GOAL! 1-1 Hara. Daar is de onvermijdelijke Hara. Leistner devieert een hoekschop naar de 2e paal waar Hara het leer tegen de touwen jaagt. Het is zijn 4e doelpunt in 5 wedstrijden. . GOAL! 1-1 Hara Daar is de onvermijdelijke Hara. Leistner devieert een hoekschop naar de 2e paal waar Hara het leer tegen de touwen jaagt. Het is zijn 4e doelpunt in 5 wedstrijden.

50' tweede helft, minuut 50. STVV probeert wel iets in elkaar te knutselen. Cacace ontdoet zich op links van zijn naaste belager en geeft het leer dan scherp voor. Geen enkele "Kanarie" kan zijn voet tegen de bal zetten. . STVV probeert wel iets in elkaar te knutselen. Cacace ontdoet zich op links van zijn naaste belager en geeft het leer dan scherp voor. Geen enkele "Kanarie" kan zijn voet tegen de bal zetten.

50' tweede helft, minuut 50. Cacace krijgt een gele kaart onder de neus geduwd na een stevige charge op Ritchie De Laet. . Cacace krijgt een gele kaart onder de neus geduwd na een stevige charge op Ritchie De Laet.

50' Gele kaart voor Liberato Cacace van STVV tijdens tweede helft, minuut 50 Liberato Cacace STVV