Antwerp kan tegen STVV over Club Brugge naar 2e plaats springen

STVV won de heenmatch met 2-1 in november. vooraf, 13 uur 06.

vooraf, 13 uur 03. Antwerp kan 2e worden. Antwerp gaat voor een 9 op 9 in 2022: na de zeges tegen Charleroi en Oostende komt vanavond STVV op bezoek. Antwerp telt 10 punten achter op leider Union, maar heeft nog een uitgestelde wedstrijd tegen Kortrijk te goed. Bij winst of een gelijkspel steekt het Club Brugge, dat 1 punt meer telt, voorbij op de 2e plaats. STVV won vorig weekend de belangrijke thuismatch tegen Seraing en is nu 11e. .