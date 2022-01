Antwerp kan over Club Brugge naar 2e plaats springen, STVV gebruikt nieuwe doelman

Bij de Truienaars staat wintertransfer Alessandro Russo, gehuurd van Sassuolo, meteen tussen de palen. Schmidt zit met interlandverplichtingen met Japan en Kenny Steppe is nog geblesseerd. Voorts komt ook Teixeira in het team ten koste van Pius. Die laatste wordt verhuurd door Antwerp.

Niet Christof Dierick, maar wel Kevin Van Damme zal straks de wedstrijd in goede banen leiden. Dierick heeft namelijk een risicocontact achter de rug.

STVV won de heenmatch met 2-1 in november.

vooraf, 13 uur 03. Antwerp kan 2e worden. Antwerp gaat voor een 9 op 9 in 2022: na de zeges tegen Charleroi en Oostende komt vanavond STVV op bezoek. Antwerp telt 10 punten achter op leider Union, maar heeft nog een uitgestelde wedstrijd tegen Kortrijk te goed. Bij winst of een gelijkspel steekt het Club Brugge, dat 1 punt meer telt, voorbij op de 2e plaats. STVV won vorig weekend de belangrijke thuismatch tegen Seraing en is nu 11e. .