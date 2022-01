LIVE: Vanzeir komt dicht bij de 2-0, gelijkmaker Trésor strandt op de paal

Fase per fase

76' tweede helft, minuut 76. We gaan het slotkwartier in en nog steeds heeft Union zijn krappe voorsprong in handen. Met een nieuwe driepunter zet het eerste achtervolger Club Brugge al op 9 punten. Wordt het de perfecte start van het zware vierluik voor de competitieleider?

68' tweede helft, minuut 68. Problemen voor Verboomen. Scheidsrechter Verboomen gaat even naar de kant. Hij kampt met een probleem en neemt een pilletje. Kan de ref de wedstrijd voltooien?

67' tweede helft, minuut 67. Daar is Onuachu! Bernd Storck wacht niet langer af en gooit Onuachu in de strijd voor Ugbo. Ook McKenzie wordt naar de kant gehaald, Cuesta is zijn vervanger.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KRC Genk, Paul Onuachu erin, Ike Ugbo eruit wissel Ike Ugbo Paul Onuachu

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KRC Genk, Carlos Cuesta erin, Mark McKenzie eruit wissel Mark McKenzie Carlos Cuesta

61' Trésor op de paal! Kort na de grote kans voor Union, komt Genk opnieuw piepen. Trésor haalt nog eens uit en ziet zijn lage knal op de paal stranden. Hier komt Union goed weg! tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60. Vanzeir dicht bij de 2-0! Vanzeir pakt uit met een fantastische inspanning die hem oog in oog met Vandevoordt brengt. Hij zet McKenzie en Arteaga in de wind en besluit dan vanuit een scherpe hoek op de doelman. Eindelijk nog eens dreiging van Union.

58' tweede helft, minuut 58. Undav komt slecht neer na een duel met Sadick. Even bezorgde gezichten bij Union, maar het lijkt al bij al mee te vallen voor de topschutter.

56' tweede helft, minuut 56. Genk jaagt op gelijkmaker. Genk tapt toch uit een ander vaatje in de tweede helft, mede onder impuls van de sterk ingevallen Mike Trésor. De buit is nog niet binnen voor Union, al blijven de grote kansen wel nog uit voor de bezoekers.

52' tweede helft, minuut 52. Trésor gaat opnieuw aan het kanon staan. Hij snijdt goed naar binnen en haalt uit. Zijn afgeweken knal levert een nieuwe hoekschop op, maar ook nu komt Union die zonder kleerscheuren door.

51' tweede helft, minuut 51. Zwakke vrije trap. Trésor neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar hij krijgt de bal niet binnen het doelkader. Moris neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal nog over de lat. Een hoekschop cadeau voor Genk, maar dat puurt er niks uit.

50' tweede helft, minuut 50. Nielsen haalt Hrosovsky onderuit aan het halve maantje. Genk krijgt een vrije trap op een interessante plek. Is dit het moment voor de bezoekers?

48' tweede helft, minuut 48. Undav kopt over. Daar is al het antwoord van Union. Undav kan op een vrije trap gevaarlijk koppen aan de eerste paal. Via Heynen zoeft de bal over doel. Hoekschop dus, maar die levert geen gevaar op.

47' tweede helft, minuut 47. Genk begint fel met 2 hoekschoppen op een rij en een vluchtschot van Hrosovsky. Moris heeft er niet al te veel problemen mee, hij pakt de bal in 2 tijden.

47' tweede helft, minuut 47. 2e helft. Eén frisse kracht tussen de lijnen bij Genk voor de start van de tweede helft. Trésor vervangt Eiting. Bij Union zien we dezelfde elf.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:46 rust, 16 uur 46. Vervanging bij KRC Genk, Mike Trésor erin, Carel Eiting eruit wissel Carel Eiting Mike Trésor

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Union gaat rusten met een 1-0-voorsprong na een kansarme eerste helft. Nielsen maakte het verschil met een knap schot. Genk kon nauwelijks doelgevaar creëren.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen