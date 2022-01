Fiere leider Union begint in eigen huis aan een loodzwaar vierluik tegen Racing Genk

10:33

vooraf, 10 uur 33. Fitte Onuachu. Voor Felice Mazzu is de wedstrijd tegen Racing Genk er ook één tegen zijn ex-club. "Het doel is om na de vier komende wedstrijden nog steeds op kop te staan", zegt de trainer van Union. Bernd Storck kan met Genk dan weer tot op vier punten van de vierde plaats komen. Hij kan in de hoofdstad alleszins rekenen op topschutter Paul Onuachu. De Gouden Schoen is hersteld van een hamstringblessure. Zijn er niet bij: Thorstvedt (geschorst), Paintsil (Afrika Cup) en Juklerod (blessure). .