STVV smeert Seraing 7e competitienederlaag op een rij aan

STVV - Seraing in een notendop:

Oersaaie eerste helft eindigt met twee goals

De eerste 40 minuten van de wedstrijd deden de naam kelderduel alle eer aan, maar net toen we in slaap dreigden te vallen schudde Hayashi iedereen wakker. De snelle STVV-spits werd uitstekend diep gestuurd door Reitz en werkte handig af door de benen van Dietsch.

Met STVV-Seraing stond er een belangrijk kelderduel op het programma. Seraing, de op een na laatste in de stand, had al sinds eind november niet meer gewonnen. STVV was op zijn beurt ook aan een deprimerende reeks bezig, al had het vlak voor de jaarwisseling wel nog eens kunnen winnen.

Uitgekookt STVV vergroot degradatiezorgen van Seraing

De late gelijkmaker in de eerste helft leek Seraing - en spits Mikautadze in het bijzonder - vleugels te geven. De Georgiër hield eerst Leistner aan de praat alvorens rakelings voorlangs te besluiten. Niet veel later deed hij het op snelheid, maar jaagde hij de bal ruim naast.

STVV, dat voor de rust het leeuwendeel van het balbezit had, leek zijn grip op de partij te verliezen, maar een penaltyfout van Sambu in minuut 78 deed het tij keren. Sterkhouder Brüls nam zijn verantwoordelijkheid en werkte loepzuiver af.

Bij Seraing was het beste er al een tijdje af, al kwam het via Marius en vooral via Maziz ei zo na nog langszij. In de toegevoegde tijd stak de thuisploeg het mes nog wat dieper bij Seraing, toen Hara een goed uitgespeelde counter binnenkopte. STVV doet zo een uitstekende zaak, Seraing zakt alsmaar dieper weg.